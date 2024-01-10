Спасти рядового Байдена: зачем Киев идет на ужесточение мобилизации

Киев в случае принятия нового закона о мобилизации в его наиболее жесткой редакции способен набрать в ряды ВСУ до 10 млн, однако мотивированных бойцов среди них может не оказаться — такую оценку дал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. Пока же проект документа уже направлен на доработку: депутаты Рады выявили несоответствие ряда его положений конституции Украины. Сможет ли Киев закрыть брешь в ВСУ и почему о нехватке людей в армии пишут американские СМИ — в материале «Известий».

Мобилизация не по конституции

Депутаты Верховной рады Украины не спешат принимать законопроект о мобилизации, подготовленный правительством и вызвавший резко негативную реакцию со стороны населения страны. Вслед за антикоррупционным комитетом парламента, который усмотрел в тексте документа риски, отрицательный отзыв на проект дало главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Рады.

Документ в конечном итоге отправлен на доработку, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. И это нетипично для украинского политического процесса, в рамках которого резонансные законопроекты обычно вносятся на рассмотрение накануне голосования, отмечают специалисты.

Эксперты украинского парламента выявили, что ряд норм законопроекта нарушает положения действующего законодательства, а те полномочия, которыми наделяются некоторые органы власти, сложно реализуемы, поскольку не прописан механизм их исполнения.

Так, в предложенном кабмином документе не указываются механизмы обеспечения прибытия граждан на сборные пункты и в военные части, что должны обеспечивать органы местного самоуправления и местные органы власти. На этот же пункт указывали и в антикоррупционном комитете, отмечая, что такой пробел дает широкое пространство для произвола и коррупционных схем.

Есть и иные проблемы с текстом законопроекта: например, военно-гражданские администрации должны были быть наделены полномочиями сбора документов и материалов, которые позволяют исполнить мобилизационный план. Однако конституция Украины четко определяет порядок сбора конфиденциальных данных граждан, и такие действия без согласия на то гражданина незаконны.

Наиболее неожиданной претензией со стороны ГНЭУ стало желание законодательно урегулировать сроки проведения ротации в рядах ВСУ, что предусматривал проект. Эту идею здесь назвали сомнительной. В частности, полагают эксперты Рады, этот вопрос завязан на конкретную обстановку на поле боя, а также на наличие определенного количества человеческих ресурсов, которые могут заменить действующих военнослужащих.

ВСУ не хватает людей

Украинские СМИ в последние месяцы активно развивают тему нехватки людей для замены военных в зоне конфликта. Сейчас, по заявлениям украинских политиков, там находятся от 600 тыс. до 800 тыс. бойцов. Отмечается, что многие пребывают в зоне боевых действий буквально с начала российской спецоперации. Эту тему часто поднимают и сами военнослужащие. Вместе с тем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в конце декабря 2023 года также критиковал идею о проведении ротации раз в полгода. Причина та же: Киеву в нынешних условиях сложно прогнозировать развитие ситуации через три, через шесть месяцев, а потому законодательное закрепление требования о ротации он находит нереальным.

С другой стороны, отсутствие ротации создает дополнительное напряжение в рядах ВСУ. Особенно это очевидно на фоне отсутствия успеха украинской армии на поле боя и четких перспектив дальнейших вливаний западных доноров в виде оружия и денег.

Правда, The New York Times заявляет, что ВСУ хватает оружия, но не людей. Можно предположить, что американская газета пишет подобное, исходя из конъюнктурных интересов, подготавливая общественное сознание на Украине (и в США) к сокращению финансирования и поставок оружия, а также передает сигнал от американских политических элит президенту Владимиру Зеленскому о необходимости срочно пополнить ряды ВСУ ради продолжения военного конфликта.

Но появление подобных статей симптоматично: у Киева заканчивается человеческий ресурс. Вероятно, именно поэтому первая редакция законопроекта предусматривает настолько жесткие меры.

Ранее военные запросили докомплектовать ряды ВСУ 500 тыс. новых бойцов. Украинские СМИ указывают, что на закрытом заседании Рады в начале января Залужный также говорил о нехватке людей и даже призвал депутатов идти на фронт.

Проблемы с мотивацией

Очевидно, что не встречает поддержки этот законопроект и среди гражданского населения. Каждый день появляются новости о попытках украинских мужчин бежать из страны. Если до обсуждения ужесточения мобилизации, в середине декабря, Госпогранслужба Украины заявляла, что ежедневно страну покидают около 6 тыс. мужчин, то теперь, утверждают эксперты, количество желающих выехать в Европу увеличилось в десятки раз.

— Сейчас стоит такая дилемма: если закон не примут, это будет бунт со стороны военных, а если примут, — бунт со стороны общества. Депутаты понимают: они будут крайними и этот, мягко говоря, непопулярный закон приведет к тому, что их будут отлавливать и избивать. Сегодня народ смотрит на людей в военной форме как на врагов, — говорит «Известиям» экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

По словам политика, в украинских городах уже создаются инициативные группы, которые планируют в случае принятия закона отлавливать родственников депутатов и везти их в военкоматы: все равны перед законом, у депутатов Рады есть бронь, но она не распространяется на их родственников.

— Складывается система, при которой каждый следующий шаг лишь ухудшает ситуацию. Та же Юлия Тимошенко вносила предложение увеличить мотивацию, то есть начать платить в два раза больше. Все равно никто не хочет, потому что денег не получают даже те, кто сегодня находится на линии фронта, — говорит Олейник.

Сколько еще могут призвать

О проблемах с мотивацией говорят и в российском МИДе. По сути, Киев в настоящее время создает систему тотальной мобилизации и полного учета «мобилизационного человеческого ресурса», что в конечном итоге станет «колоссальным преступлением против украинского народа, речь идет фактически об уничтожении генофонда, который из ценного стержня нации вдруг превратился в расходный материал западной военной машины», сказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родин Мирошник.

— Сейчас совершенно не ясна рамка этого мобилизационного потенциала. Кого киевский режим втиснет в это понятие новым законом. Если брать относительно здоровых мужчин в возрасте 18-60 лет и женщин военных специальностей, то эта цифра может составить 2,5-3 млн человек. Если туда добавлять всех женщин этого же возраста, то цифра может достигать и 10 млн. Но если речь о мотивированном и готовом мобилизационном резерве, то это практически ноль. С небольшим зазором, — подчеркнул российский дипломат.

В любом случае в настоящий момент непонятно, будет ли вообще принят закон о мобилизации и в какой редакции (с учетом, что, по словам депутата Рады Ярослава Железняка, сейчас зарегистрировано пять версий законопроекта). Однако даже если его введут в действие, перед киевскими властями встанет другой, не менее сложный вопрос: как его реализовать.

— В законопроект должны быть заложены механизмы, которые позволят привлечь на военную службу 500 тыс. украинцев. Как? Расстреливать на месте? — задается вопросом Владимир Олейник. — Это не поможет. Избивать еще больше? Тоже не поможет. 500 тыс. — нереальный план. Все, кто хотел воевать, уже воюют. Это агония. Это то, что мы наблюдали весной 1945 года, когда нацистская Германия гнала на фронт всех — стариков, детей, всех.

При этом украинский экс-депутат напоминает: военная наука фиксирует, что мобилизационный ресурс от общего числа работающих — 10%. Если в зону боевых действий отправляется большая доля населения, Украину ждут диспропорции в сборе налогов, а также возникнет и без того актуальный для Киева недостаток рабочей силы на тех же оборонных предприятиях.

По большому счету, продолжает Олейник, попытки найти источники пополнения рядов ВСУ со стороны Зеленского все больше напоминают отработку программы по поддержанию рейтинга президента США Джо Байдена, для которого в предвыборный год принципиально важно продемонстрировать, что как минимум Украина не проиграла.