Повестка под елку: новый закон о мобилизации может склонить Украину к миру

На Украине не утихают споры по поводу нового закона о мобилизации, который предполагает призыв инвалидов, молодежи и беженцев. Против инициативы высказались в том числе представители правящей команды, среди них министр финансов и ряд депутатов Верховной рады. Эксперты при этом говорят, что сам факт появления документа повлияет на общественное мнение, число сторонников мира на любых условиях увеличится. «Известия» разбирались в ситуации.

Что известно о законе

Правительство Украины внесло в Верховную раду новый закон о мобилизации. Документ предполагает кардинальное изменение системы воинского призыва. В частности, все военнообязанные в случае принятия закона должны будут самостоятельно, не дожидаясь повестки, прийти в военкомат, чтобы «уточнить данные». Если человек находится за границей, то он обязан зарегистрироваться в электронном кабинете призывника.

Кроме того, закон допускает рассылку электронных повесток, сейчас на Украине выдают только бумажные оповещения. Если человек в военкомат не придет, то его внесут в реестр должников. У этих людей, по сути, изымут собственность — запретят покупать, продавать или сдавать движимое и недвижимое имущество. Еще государство перестанет предоставлять им услуги, выдавать пособия и льготы. Уклонистам также отключат банковские карты и не будут обновлять документы, в том числе обычные паспорта и загранпаспорта.

Закон также отменяет ряд отсрочек. В частности, предполагается снизить нижний порог призывного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, отменяется отсрочка для студентов, которые получают второе высшее образование. Наконец, призывать планируют инвалидов третьей группы. Согласно перечню заболеваний, эту группу присваивают людям с одним глазом, параличом кисти, голени, бедра или пальцев, а также при росте ниже 130 см. Также сужается круг тех, кто имеет право на отсрочку по уходу за инвалидами.

Фото: Global Look Press/Serhii Hudak

Авторы документа объяснили, что закон нужен для срочного пополнения украинской армии. Так, секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко заявил, что ВСУ не смогли одержать быструю победу, поэтому нужно готовиться к долгой войне. «Люди нужны для замещения санитарных потерь, для формирования новых подразделений. Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война может длиться очень долго», — говорит он.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что всего в ближайшее время предполагается призвать до 500 тыс. человек. Депутат рады Александр Горенюк подробно говорил о будущем законопроекта. По его словам, первое чтение состоится 10–12 января. Далее документ обсудят в парламентских комитетах, в конце января вынесут на второе и третье чтения, а потом отправят на подпись главе государства.

Какая последовала реакция

На Украине новый закон вызвал панику. Многие мужчины стали снимать свои деньги с банковских карточек и закрывать банковские вклады. На этом фоне произошло снижение курса гривны. Журналисты сообщили также, что украинцы стали массово переписывать свою недвижимость, автомобили и другое имущество на жен, матерей и сестер. Кроме того, возникла паника среди беженцев, многие из них решили срочно переоформить документы, в украинских посольствах и консульствах образовались огромные очереди.

Фото: Global Look Press/Michael Matthey

При этом против закона выступили даже многие представители действующей власти. Так, депутат рады от президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко назвал документ античеловечным. По его словам, украинских мужчин лишают права на жизнь. «Наших мужчин загоняют в угол, как собак. Но эти собаки могут стать волками, тогда мы получим обратный эффект», — рассуждал он.

Экономисты предупреждали, что закон обрушит украинскую экономику. Депутат рады Дмитрий Наталуха считает, что многие граждане оборвут связи с государством, в результате возникнут проблемы в банковской сфере, снизятся налоговые поступления. В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко заявил, что новые мобилизованные перестанут приносить пользу экономике, помогать родственникам, платить налоги. Наоборот, государству придется содержать и обеспечивать этих людей, а денег на это в бюджете нет.

Юристы подчеркнули, что новый закон нарушает Конституцию страны. Так, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что нельзя вводить запрет на операции с недвижимостью. « Есть прямая норма, которая гласит, что человека нельзя ограничивать в правах. Если человек официально владеет, например, домом, то мы не можем запретить ему его продать или купить другой», — объяснил он.

Против законопроекта также высказались в оппозиции. Проголосовать против пообещали в «Батькивщине», партии Петра Порошенко, остатках ОПЗЖ и объединении «Разумная политика» бывшего спикера рады Дмитрия Разумкова. «Мы видим попытку нарушить все возможные статьи Конституции и дать четкий сигнал всем, кто выехал за границу, чтобы они просто не возвращались, просто оборвали связи с Украиной. Люди будут увольняться, выводить деньги со своих счетов. В Сети уже сравнивают это с рабством», — заявил сам Разумков.

Фото: Global Look Press/Ml1

После волны критики авторы инициативы пообещали доработать документ, подробностей они не сообщали. При этом эксперты говорят, что законопроект в любом случае окажет серьезное влияние на украинское общественное мнение. Социологи все последние месяцы и так фиксировали рост числа сторонников компромисса с Россией. Перспектива тотальной мобилизации, очевидно, еще больше усилит эти настроения.

Такое положение дел может привести к серьезному внутреннему кризису в стране, ведь команда Зеленского настаивает на продолжении боевых действий. Интересно, что до последнего времени альтернативную точку зрения никто из заметных фигур на Украине высказывать не решался. После публикации закона о мобилизации, однако, слово взяла Юлия Тимошенко, которая призвала Зеленского не идти в «глухой угол», а разработать «план Б».

Что говорят эксперты

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что закон могут принять с некоторыми правками.

Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak

— Я вижу три возможных последствия. С одной стороны, возрастет угроза фрагментации Украины. Отдельные регионы и районы могут отказаться от исполнения закона, а это уже шаг к распаду страны. Кроме того, возрастет число сторонников мира. Одно дело «воевать» с Россией сидя на своем диване, совсем другое — когда тебя вот-вот действительно отправят на фронт. Наконец, украинские беженцы начнут, видимо, уезжать из европейских стран куда-то подальше, в более безопасное место. Допускаю, что кто-то из них приедет в Россию, ведь здесь украинский военком точно не достанет, — говорит он.

Политолог Денис Денисов полагает, что закон о мобилизации в ближайшее время не примут.