Нажали на тормоз: как суд спровоцировал бюджетный кризис в Германии

Германия переживает бюджетный кризис: в финансах страны образовалась дыра в €60 млрд. Всё дело в Конституционном суде ФРГ, который запретил использовать «запасы» прав на заимствования, сохранившиеся со времен пандемии и сопутствовавшей ей антикризисной программы, для финансирования текущего дефицита. Теперь федеральный бюджет на 2024-й рискует быть не принятым до конца года (а в нем, помимо всего прочего, и помощь Украине). Данное событие при этом отражает растущую обеспокоенность экономистов, юристов и политиков по поводу стремительно растущих бюджетных дефицитов и государственного долга. Эта обостряющаяся проблема касается не только Германии или Европы, а всего мира. Подробности — в материале «Известий».

Тормоз снова заработал

Конституционный суд Германии на прошлой неделе постановил включить «долговой тормоз», запретив переносить €60 млрд из пандемийного антикризисного фонда в фонд проектов, связанных с климатическими вызовами и трансформацией промышленности. Судьи сочли, что такой перенос является неконституционным и нарушает фундаментальные правила использования означенного тормоза.

«Долговой тормоз» — плод работы правительства предыдущего канцлера Ангелы Меркель. В разгар мирового финансового кризиса 2008–2009 годов контролируемый Меркель и ее союзниками бундестаг ограничил структурный бюджетный дефицит (то есть гипотетический дефицит при полной занятости и максимально эффективной работе экономики) в 0,35% ВВП. Выйти за этот предел можно только при одном из двух условий: стихийное бедствие национального масштаба либо же «исключительная необходимость», которую государство не может контролировать. С тех пор госдолг снимали с «ручного» тормоза дважды — в пандемию в 2020-м и в 2022-м на фоне конфликта на Украине и энергетического кризиса, в котором оказалась ФРГ. В 2023 году тормоз снова заработал, но часть денег была отложена в специальные фонды: €100 млрд — в военный и 200 млрд — в нацеленный на снижение энергетических издержек.

Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt

Часть зарезервированных средств не была использована в 2020–2022 годах. К ним относятся и те самые 60 млрд, которые планировалось потратить в ближайшие несколько лет. Главными целями финансирования были климатические и энергетические. В частности, расходы предполагали субсидии на создание зеленых производств, таких как заводы по производству батарей и другой техники, связанной с возобновляемыми источниками энергии.

Вмешательство Конституционного суда не оказалось неожиданностью. Немецкие судьи вообще славятся изрядным консерватизмом, регулярно выступая против разных инициатив, связанных с увеличением долга и чрезмерно активным расходованием средств. Так, в 2020 году суд пришел к выводу, что общеевропейская программа скупки облигаций ЕЦБ является незаконной с точки зрения немецкого законодательства.

Тем не менее данное решение застало политиков и особенно правящую в Германии коалицию врасплох. Ее представители (например, министр экономики Роберт Хабек из партии «Зеленые») и раньше говорили о том, что немецкое «бюджетное правило» устарело. Но для его отмены требуется время, а пока нужно решать, что делать с бюджетом на ближайший год, который имеет все шансы остаться не принятым в следующий месяц с хвостиком.

Фото: Global Look Press/Joko

Для того чтобы заместить выпадающие средства, нужно будет повысить налоги. Но это не вписывается в программу одной из коалиционных партий — cвободных демократов, которые шли на выборы с обещанием, что ни один налог поднят не будет. Не говоря уж о том, что для извлечения такой серьезной суммы, как €60 млрд (более 1,5% ВВП и около 16% от общего объема доходов бюджета), потребуется повысить налоги очень существенно, что не лучшим образом отразится на и так находящейся в рецессии немецкой экономике. Но и непринятый бюджет тяжело скажется на финансовой ситуации в стране, не говоря уж о том, что о программах помощи Украине придется забыть.

Пересмотр системы

Решение Конституционного суда ставит под серьезную угрозу вообще все деньги, находящиеся во внебюджетных специальных фондах Германии. Эти фонды создавались в том числе и для того, чтобы обходить долговой тормоз. На данный момент они содержат обязательства по расходам на сумму около €870 млрд, что на 80% превышает федеральный годовой бюджет страны (справедливости ради, эти деньги будут тратиться на протяжении нескольких лет). Если КС ФРГ наложит запрет и на другие статьи расходов из этих фондов, то всю систему госфинансов Германии придется пересматривать — и этот процесс будет крайне болезненным.

Фото: Global Look Press/Stefan Zeitz

Решение суда в очередной раз продемонстрировало, что не все согласны с постоянным увеличением дефицитов и государственного долга, что стало нормой для многих стран — в основном развитых, но и некоторых развивающихся — в последние десятилетия. Пандемия же оказалась и вовсе тяжелым испытанием для госфинансов. Общий объем госдолга по всем странам ОЭСР достиг 110% суммарного ВВП. Единственный случай в истории, когда наблюдалось что-то подобное, — Вторая мировая война. Но даже в этом случае имел место резкий единовременный рост заимствований, тогда как сейчас мы имеем долговременную тенденцию, которую разнообразные внеплановые события только усиливают, но не создают. Растет госдолг и развивающихся экономик: если в начале 2010-х он составлял около 40% ВВП, сейчас он увеличился до 70%.

До недавнего времени на это никто не обращал внимания — по крайней мере, из принимающих решения политиков и мейнстримных экономистов. Опять же, всё изменил постпандемийный мир. Всплеск глобальной инфляции привел к резкому увеличению ставок рефинансирования самых разных ЦБ. Что, в свою очередь, означало значительное увеличение процентных выплат по заимствованиям. К примеру, в США за последние два года этот рост оказался двукратным.

Проблема долга

Сам по себе долг может быть и нестрашным, если он компенсируется высоким экономическим ростом. Но ничего подобного сейчас не наблюдается. В подавляющем большинстве развитых стран темпы роста не превышают 2%, а очень часто оказываются ниже 1%. США выделяются из общей канвы за счет безудержного роста населения из-за массовой миграции. В Европе, несмотря на сопоставимые уровни миграции, эта схема не работает, так как большинство иммигрантов не может вписаться в местную экономику.

На арену выходят силы, которые предлагают резать расходы, чтобы вернуть долг под контроль. В Аргентине, которая несколько раз уже переживала дефолт, таковым стал новый экстравагантный президент Хавьер Милей.

Фото: Global Look Press/ Fernando Gutierrez-Juarez