Бомба на $33 трлн: госдолг США стал мировой проблемой

Государственный долг США превысил $33 трлн, почти сравнявшись с третью мирового ВВП. Подобный рост стал обычным делом в последние годы, но сейчас впервые за долгое время астрономические числа перестали быть просто сенсационной статистикой — они начали по-настоящему влиять на финансовый рынок. Задолженность США может в итоге стать (и уже становится) проблемой не только самой Америки, но и всего мира. Перейдет ли количество долговых долларов в качество — в материале «Известий».

А ты их госдолг видел?

Часы, отсчитывающие размеры американского долга, стали привлекать всеобщее внимание в 2000-е годы. В 2008-м, в разгар глобального финансового кризиса, на счетчике закончились разряды, поскольку общий объем государственной задолженности превысил $10 трлн. В связи с достижением таких невообразимых цифр всё чаще и чаще появлялись мнения о том, что Америка стоит на грани финансовой катастрофы (причем в самих США такие мнения высказывались гораздо чаще и острее, чем иностранцами). Растущий размер госдолга даже привел к тому, что в начале 2010-х годов рейтинговое агентство Standard & Poor's впервые в истории снизило кредитный рейтинг США с максимальной отметки AAA до уровня АА+, что вызвало немалый скандал и крайне раздраженную реакцию американских властей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако время шло, но никакого долгового кризиса не происходило — по крайней мере, в Америке. Общественность начала пересматривать свое отношение к данной угрозе. Экономисты, в свою очередь, справедливо указывали, что, поскольку США должны в валюте, которую эмитируют сами, опасность дефолта отсутствует. Стали появляться теории, позволяющие увеличивать долг до бесконечности, поскольку никаких проблем само по себе это не несет. Реакция американских властей на пандемию, когда они увеличивали заимствования, не считая денег, окончательно убедили большинство, что государственный долг не имеет значения.

Проигрыш на ставках

В 2023 году выяснилось, что проблема все-таки есть, хотя, конечно, ее масштабы — по крайней мере, пока — оказались далекими от апокалиптических прогнозов. Опытным путем стало понятно, что госдолг при низких и при высоких ставках — это два совсем разных госдолга . Повышение ставки ФРС, без которого нет никакой возможности остановить разошедшуюся инфляцию, привело к невероятному эффекту: резкому повышению доходности самого надежного актива в мире — долговых бумаг американского минфина (трежерис).

В периоды экономических потрясений в прошлые годы ставки по облигациям шли в противоположном остальному рынку направлении: когда акции и корпоративные облигации теряли в цене, трежерис росли (а их доходность, наоборот, снижалась). Не так в этот раз: летом доходность 10-летних американских бумаг перевалила за 4%, а в октябре — за 5% впервые за очень много лет.

Последствия оказываются двоякими. С одной стороны, рост доходности увеличивает стоимость заимствований для государства. Еще в 2021 году обслуживание долга для бюджета США стоило около $350 млрд в год. К октябрю 2023-го оно достигло почти вдвое большей суммы — $659 млрд. Процесс приобрел положительную обратную связь: чем больше Америка занимает, тем больше приходится выплачивать процентов и, соответственно, еще больше нужно брать в долг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В феврале Бюджетное управление конгресса (CBO) подсчитало, что в следующие несколько лет дефицит бюджета будет составлять 6,1% в среднем. Возможно, что это недооценка: CBO не учитывало фактор рецессий и прочих потрясений. Достаточно вспомнить ситуацию с пандемией, когда расходы бюджета превышали доходы на 14–15% ВВП на протяжении двух лет подряд. В случае экономического спада объемы поддержки экономики (при одновременном обвале доходов) покажут вполне сопоставимые цифры. Кроме того, вероятно, что управление недооценило объемы разнообразных налоговых послаблений, которые могут составлять дополнительные триллионы долларов.

Но это одна сторона медали. Другая заключается в том, что вслед за доходностями гособлигаций растут и ставки в целом по экономике, так что эффект начинают чувствовать и компании, и потребители. Не говоря уже о том, что высокие доходности на рынке облигаций высасывают деньги со всех остальных финансовых рынков, резко ухудшая условия финансирования компаний и объем инвестиций в них (к примеру, довольно сложно выходить на IPO или проводить допэмиссию при падающих индексах). Кроме того, балансы банков, располагающих трежерис в своих резервах, также начинают быстро «худеть».

Наши проблемы — ваши проблемы

Наконец, трудности США становятся трудностями всего остального мира, потому что при повышении доходности американских облигаций эти показатели растут и для других стран, особенно более финансово слабых государств Запада, таких как, к примеру, Италия. В конечном итоге этот эффект распространяется и на развивающиеся страны.

Рост доходностей обнажил еще одну проблему — до каких пор рынок сможет абсорбировать всё большие и большие объемы трежерис, поступающих на рынок? Сигналы об этом поступают всё активнее. Так, согласно обзору инвестбанка Morgan Stanley, сейчас рынок уже затоварен казначейскими облигациями США, и ситуация становится всё острее.

Фото: Global Look Press/Elizabeth Fraser

По словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, инвесторам на данный момент по силам поглощать даже увеличенное предложение американских облигаций на рынках.

— Это вопрос цены и «размазывания» убытков владельцев длинных бумаг. То, что с марта этого года не завалился ни один даже средний банк, показывает хорошую устойчивость и то, что основные уроки прошлых кризисов выучены. Да и объемы долга бывали сопоставимы (правда, давно и после крупных войн) , — комментирует эксперт.

Как отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, падение интереса инвесторов уже налицо.

— ФРС продолжала сокращать объемы реинвестирования погашаемых гособлигаций, а спрос со стороны крупнейших внешних держателей госдолга США (Китая и Японии) также уменьшается. Так, китайские вложения в гособлигации США в августе снизились до $805 млрд (–14% к прошлому году). Япония, крупнейший иностранный держатель американского госдолга ($1,1 трлн в августе), также сократила за год свои вложения на 7%. Скорее всего, это связано с необходимостью центробанков этих стран сдерживать ослабление своих валют, но в случае Китая могли учитываться и санкционные риски. В итоге доходность 10-летних гособлигаций США, которая на конец 2021 года составляла около 1,5%, сейчас находится вблизи 16-летнего максимума, — указала аналитик.

В то же время, подчеркнула собеседница «Известий», пока влияние заимствований минфина США на ликвидность рынка и на их доходности амортизируется расходованием накопленных в период пандемии запасов ликвидности в финансовой системе. Однако объем этого буфера достаточно быстро сокращается, и начиная с какого-то момента реакция доходностей гособлигаций на новые размещения может стать более острой.

Срок запаса прочности

По словам Антона Табаха, отличие нынешней ситуации от предыдущих кризисов состоит в ограниченных возможностях и отсутствии политической воли повышать налоги или сокращать расходы в существенных объемах.

Фото: Global Look Press/Xinhua

— Поэтому и не верится, что инфляция будет низкой. Более высокая инфляция, чем в первые 20 лет нашего века, — лучший способ «стравить» нагрузку на бюджет, — отмечает эксперт.

Он добавил, что потенциальных покупателей в теории достаточно: стран с профицитом текущего счета немало, да и внутри США есть аппетит на длинный и доходный долг.

— Но бюджетная нестабильность и санкционные игры подрывают статус трежерис как безрискового и ликвидного актива. И эти вопросы становятся всё более острыми. А что касается абсолютных цифр — они не так важны. Япония имеет долг в два ВВП при нулевых ставках последние 25 лет. Греция жалуется на долг, но его обслуживание стоит меньше, чем у Франции или Германии, потому что он был очень комфортно реструктурирован. При нынешних ставках бюджет начнет трещать в начале 2030-х годов, если инфляция или экономический рост не сбалансируют эту нагрузку, — полагает Табах.

Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко считает, что госдолг США — долгосрочная проблема.