Угроза миру: чем опасен рост процентов по американскому госдолгу
Доходность американских государственных облигаций в среду, 4 октября, достигла максимума с 2007 года. Рост доходности происходит на фоне беспокойства инвесторов о том, что высокие ставки рефинансирования в США надолго, а также из-за резкого увеличения заимствований для покрытия растущего бюджетного дефицита. Обвал на рынке облигаций США (когда доходности растут, стоимость самих бумаг падает) запустил схожие процессы и по другую сторону Атлантики. Почему тема облигаций США и Европы оказалась в прицеле внимания трейдеров и почему эта ситуация является исключительно опасной — в материале «Известий».
Что такое доходность облигации
Доходность любых облигаций — как государственных, так и корпоративных — представляет собой прибыль, которую инвестор получит при покупке облигации по текущей цене и сохранении ее в своем портфеле до момента погашения, то есть учитывается как купонный доход по ней, так и отличие ее настоящей цены от номинала. Соответственно, падение котировок облигаций означает рост доходности, и, напротив, рост котировок — снижение доходности.
В установившейся в последние 20 лет норме для американского рынка котировки государственных облигаций и рынка акций находились в противофазе. Когда облигации растут в цене (а их доходность снижается), акции падают. Так было в ходе кризиса 2008 года и в первые месяцы пандемии в 2020 году. Госдолг выступал в качестве «безопасного убежища», позволявшего переждать пертурбации на рынке акций.
Так было не всегда. В 1980-е и начале 1990-х тренд был совершенно другим: котировки гособлигаций падали вместе с рынком акций. Объяснялось это комбинацией высокой инфляции и высоких ставок ФРС. Ровно то же самое наблюдается и сегодня — поэтому долговые инструменты и акции падают и растут вместе.
Почему облигации падают
В последние месяцы доходность американских гособлигаций заметно повысилась вслед за базовой ставкой Федеральной резервной системы (ФРС). В конце 2021 года она составляла всего 1,4% годовых. В октябре 2022-го она подскочила до 4,2%, а затем после некоторого отката в начале 2023-го вновь начала расти. С середины июля она поднялась на целый процентный пункт. Утром 4 октября она достигла 4,88% для 10-летних облигаций, что является самым высоким показателем с осени 2007 года (когда до старта глобального финансового кризиса остались считанные месяцы). В свою очередь, 30-летние бумаги перевалили за отметку в 5%, что также является максимумом за 16 лет.
Скачок доходности был вызван довольно невинными на первый взгляд новостями — в частности, стало известно, что в США число открытых вакансий в сентябре выросло на 700 тыс., из которых 600 тыс. пришлось на частный сектор. Эта новость показала, что рынок труда остается перегретым, инфляционная угроза сохраняется, а значит, ФРС не будет торопиться со снижением ставок. К тому же индекс активности в промышленности ISM показал наименьшее снижение за несколько месяцев.
Министерство финансов США
Вскоре вышли другие данные по рынку труда, продемонстрировавшие, что ситуация не так уж хороша, как кажется. Это притормозило рост доходности и спровоцировало откат к отметке 4,75% для 10-летних облигаций. Тем не менее проценты всё равно остаются исключительно высокими. Распродажей облигаций сейчас, по информации The Wall Street Journal, занимаются иностранные держатели долга, американские банки и менеджеры хедж-фондов, которые традиционно покупали облигации для страховки от потрясений на рынке акций (каковая сейчас больше не работает).
Помимо сохранения высоких ставок, есть и еще один фактор, влияющий на рынок: колоссальный бюджетный дефицит в США, вынуждающий ФРС постоянно продавать облигации (к примеру, в понедельник был проведен аукцион сразу на $147 млрд). В 2023 году он предположительно составит $2 трлн, что является третьим по величине результатом после эпохи пандемийного стимула (2020–2021 гг.) Отличие нынешней ситуации в том, что из-за высоких ставок стоимость заимствований становится больше. Выплаты по процентам уже достигли рекорда (3,2% ВВП) и продолжают быстро увеличиваться, что требует дополнительных заимствований. Всё это приводит к тому, что предложение облигаций слишком велико, чтобы рынок мог его поглотить, — и это дополнительно нервирует инвесторов. В сколько-нибудь близкой перспективе ставки должны оставаться высокими.
Принцип паровозика
Американские государственные облигации — в некотором смысле эталон надежного актива для всей мировой финансовой системы. Рост их доходности запускает множество процессов, так или иначе влияющих на фондовый рынок и экономику в целом, причем не только американскую. Сейчас они «паровозиком» потянули за собой долговые бумаги европейских стран. Доходность немецких десятилетних облигаций поднялась в последние дни до 3% годовых, что является 12-летним максимумом и располагается не так уж далеко от значений, наблюдавшихся во время европейского долгового кризиса. В Великобритании, также испытывающей общие экономические и бюджетные проблемы, доходность достигла 4,5%.
Облигации влияют на ипотеку, повышая ставки на и так буксующем жилищном рынке (в США ипотека на 10 лет теперь обходится в среднем в 7,5%, невиданные по американским меркам показатели), а также добавляют трудностей на совсем уж кризисном рынке коммерческой недвижимости. Высокий процент по кредиту резко ухудшает ситуацию в экономике по обе стороны Атлантики, приближая тяжелую рецессию. С высокой вероятностью именно такова будет цена победы над инфляцией, но ФРС, очевидно, считает это меньшими потерями по сравнению с разбалансировкой финансовой системы из-за самого высокого роста цен за последние 40 лет.
Развивающимся странам, включая Россию, следует обратить внимание на стоимость сырьевых товаров, которые также крайне чувствительны к потрясениям на долговых рынках. Достаточно посмотреть на цену на нефть, обвалившуюся в последние дни с $95 до $87 за баррель именно на фоне ситуации с доходностью американских облигаций. Если бонды США и дальше будут девальвироваться, для фьючерсов на сырье также настанут непростые времена.