Зияющая дыра: Германия начнет 2024 год без бюджета

Германия вступает в новый 2024 год без утвержденного бундестагом государственного бюджета. В правящей коалиции пока никак не могут договориться. Тем временем в бюджете образовалась дыра в €17 млрд. Осложняет ситуацию и то, что деньги от правительства ФРГ потребовала Индия. Речь идет о $1,8 млрд неустойки за «энергетическую войну», которую Берлин развязал с «Газпромом». Подробности — в материале «Известий».

Невеселое начало года

Бюджетный кризис в Германии разразился после того, как Федеральный конституционный суд страны признал одно из финансовых решений правительства канцлера Олафа Шольца противоречащим Основному закону страны.

Шольц пришел к власти в конце 2021 года — в тот момент, когда в мире еще до конца не были преодолены последствия коронавируса. В феврале 2022 года начался украинский конфликт, в результате которого выросли цены на энергоносители. Страна всё увеличивала помощь Киеву и бюджет на прием украинских беженцев и мигрантов из других стран мира, одновременно с этим разгонялась инфляция. Нарастало недовольство немцев социально-экономической ситуацией в стране.

Фото: Global Look Press/dpa/Markus Scholz

В 2021 году для ликвидации последствий пандемии власти создали специальный дополнительный кредитный фонд, однако €60 млрд из него остались неиспользованными. Правительство Шольца решило направить эти средства на борьбу с изменением климата.

Однако Конституционный суд Германии спустя почти два года постановил, что такие бюджетные планы правительства были незаконны. В итоге в проекте госбюджета на 2024 год образовалась дыра в €17 млрд. Тепер правительству придется изыскивать эти средства из других источников на финансирование уже согласованных проектов. Осложняется это тем, что кабмин не успел в установленные сроки согласовать бюджет на 2024 год.

Залатать дыру в бюджете можно было бы тремя разными способами: объявить чрезвычайное положение, которое позволило бы увеличить долг сверх конституционных ограничений, повысить налоги или же сократить расходы.

9 декабря состоялся съезд Социально-демократической партии Германии (СДПГ), на котором были переизбраны сопредседатели, генсек и правление. Генеральным секретарем партии остался Кевин Кюнерт, а сопредседателями еще на два года выбрали Заскиа Эскен и Ларса Клингбайль.

При этом в состав правления не вошел Михаэль Рот, занимавший очень жесткую позицию по отношению к России. До 2021 года он был замминистра иностранных дел, а после — главой комитета по иностранным делам бундестага.

Немецкий политик Михаэль Рот Фото: Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de

На этом съезде партии власти решили выбрать первый способ, одобрив предложение об отключении на следующий год так называемого долгового тормоза. Согласно этому положению, запрещается превышать долги бюджета более чем на 0,35% ВВП.

При этом немцы с большей охотой поддержали бы сокращение расходов. В частности, почти 54% с удовольствием сэкономили бы на военной помощи Киеву.

Проблемы с Индией

Одновременно с этим крупнейший индийский покупатель газа компания Gail подала иск на $1,8 млрд против немецкой SEFE (ранее это была европейская «дочка» «Газпрома», но впоследствии экспроприирована Германией) за неспособность выполнить соглашение.

SEFE остановила поставки СПГ для Gail в разгар энергетического кризиса 2022 года, так как после национализации своей «дочки» Россия не поставляет ей больше газ.

В Индии считают, что SEFE могла бы найти товар другого производства и продолжить поставки. А так немецкая компания просто перестала выполнять свои обязательства по контракту, заключенному с Gail.

Разбираться в ситуации теперь предстоит международному арбитражу в Лондоне.

Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

Коалиционные разногласия

Правящая коалиция находится у власти уже два года. Но, как показал опрос общественного мнения DeutschlandTrend, проведенный в первую неделю декабря, социал-демократов поддерживают всего 14% избирателей, что на 2% ниже, чем за месяц до этого.

Их обогнали даже младшие партнеры по коалиции в лице «Зеленых», у которых 15%, а «Свободные демократы» (СвДП), рейтинг которых составляет 4%, не преодолели бы барьер для прохода в бундестаг, если бы выборы проходили сейчас.

Лидирующие позиции сейчас у блока ХДС/ХСС, их поддерживают 32% респондентов, за ними следуют ультраправые из «Альтернативы для Германии».

При этом стало известно, что 82% опрошенных в разной степени недовольны работой правящей коалиции, при этом канцлерство Шольца устраивает лишь пятую часть избирателей — это самый низкий рейтинг одобрения работы главы правительства за всю историю опросов с 1997 года.

На фоне этого стало известно, что Свободная демократическая партия Германии проведет опрос членов партии по вопросу выхода из правящей коалиции ФРГ. К этому с ноября призывают некоторые члены СвДП.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Jean MW

Голосование продлится две недели. Несмотря на то что результаты онлайн-опроса не будут иметь обязательной силы, они могут существенно повлиять на работу правительства. Например, если подавляющее большинство свободных демократов всё же выступят за выход из коалиции, их лидеру Кристиану Линднеру будет крайне сложно привести аргументы в пользу того, почему партия всё же должна оставаться частью кабмина.

Обвинили Москву

Ведущий научный сотрудник С ектора политических проблем европейской интеграции Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Виктор Васильев отметил, что в выступлениях канцлера и других руководителей СДПГ на съезде поставлены задачи по социально-экологической трансформации.

«А также обозначены виновники проблем: Россия, 16-летнее правление канцлера Ангелы Меркель, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Верхушка СДПГ «забыла», что партия в течение 12 лет входила в правительство Меркель, что «Северные потоки» были взорваны «неизвестными государствами и преступниками». Велик соблазн «перевести стрелки» на Москву», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что в речи канцлера и других делегатов часто встречались слова о «вине» Москвы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Она якобы ввергла Берлин в системный кризис в сферах политики, экономики, энергетики, промышленности, разрушает демократические устои ФРГ и ЕС. Вновь проявилась отличительная черта канцлера — никогда не признавать собственных ошибок», — уверен германист.

Специалист также добавил, что особое место в политике СДПГ занимает украинский фактор. «В выступлениях делегатов, документах форума отмечается, что ФРГ будет и далее оказывать Киеву военную, финансовую, материальную и прочую помощь. Примечательно, что Германия после США является второй страной по предоставлению крупных объемов военной техники, боеприпасов», — резюмировал эксперт.

Возможный провал на выборах

Старший научный сотрудник сектора анализа политических изменений и идентичности ИМЭМО РАН Александр Камкин отметил, что годовой бюджет Германии на 2023 год был примерно €474 млрд, на 2024 год планируется на €40 млрд меньше. Почти 2 млрд, которые требует Индия, — это немалые деньги.

— Даже для такой крупной европейкой экономики, как Германия, это достаточно приличная сумма. Скорее всего, представителям правящей коалиции удастся договориться, но, безусловно, это будут довольно сложные переговоры, которые станут очень серьезным испытанием для светофорной коалиции, которая и так с трудом держит ситуацию под контролем, — полагает германист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Политолог отметил, что оппозиционные настроения будут расти, ХДС продолжит еще яростнее критиковать нынешние власти.

— Но в целом можно сказать, что к выборам 2025 года, если коалиция дотянет до конца своего легислатурного периода, нынешние власти придут с крайне слабыми результатами и в конце концов провалят выборы, — подытожил эксперт.