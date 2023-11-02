Германия направила Украине с начала СВО вооружений на €4,2 млрд, сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Он отметил, что, хотя Берлин обещает дальше поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», такая позиция давно не встречает единодушной поддержки. Германия станет единственной индустриальной страной, которая столкнется с рецессией по итогам 2023 года, пояснил посол. По его словам, тяжелым бременем на немецкую экономику легли антироссийские санкции: в частности, из-за отказа от российского газа серьезно страдает промышленный сектор. Каково состояние политических связей двух стран, как будет развиваться культурное взаимодействие в 2024-м и может ли Берлин направить свой воинский контингент в сектор Газа — в интервью Сергея Нечаева «Известиям».

«Российско-германский товарооборот неуклонно снижается»

— Сколько уже Германия направила Украине вооружений с начала СВО?

— Минобороны ФРГ ведет список передаваемой киевскому режиму продукции военного назначения. С ним можно ознакомиться на официальном сайте германского правительства. Общая стоимость направленных на Украину с начала СВО вооружений по состоянию на сентябрь 2023 года составила €4,2 млрд. В целом поддержка Киева обошлась германским налогоплательщикам уже в €24 млрд. Руководство ФРГ обещает и дальше платить по счетам Киева «столько, сколько потребуется». Хотя такая позиция давно не встречает единодушной поддержки.

— А сколько германская экономика потеряла от антироссийских санкций, и насколько серьезно просел товарооборот России и ФРГ с начала СВО?

— Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого. Прямые потери, недополученная выгода оцениваются экспертами в сотни миллиардов евро, негативные последствия наблюдаются практически во всех отраслях экономики, прежде всего в промышленном секторе. Без энергоресурсов из России, которые на протяжении десятилетий бесперебойно поставлялись по приемлемым ценам, местная индустрия переживает серьезные проблемы. По прогнозам МВФ, ФРГ будет единственной из индустриальных держав, кто столкнется с рецессией по итогам 2023 года. Падение ВВП составит около 0,4%.

Российско-германский товарооборот неуклонно снижается. В 2022 году его объем упал на 16,5%, составив €49,8 млрд. В текущем году ожидается еще более существенное сокращение — за первые восемь месяцев 2023 года он составил лишь €9,3 млрд. Перспектив для изменения ситуации в лучшую сторону пока не просматривается.

— Остался ли в России германский бизнес? Существует ли у немецких компаний запрос на отмену санкций?

— Несмотря на беспрецедентное политическое давление, большинство германских компаний предпочло в той или иной форме сохранить присутствие на нашем рынке. В особенности это касается малых и средних предприятий, к которым не так велико общественное внимание по сравнению с флагманами германской экономики. В личных контактах представители немецкого бизнеса осуждают примат политики над экономикой, но от публичной критики санкционного курса Запада воздерживаются, предпочитая не навлекать на себя недовольство властей.

«Контакты с германскими политиками носят эпизодический характер»

— Украинский конфликт сильно ухудшил российско-германские отношения. Сохраняется ли политический диалог между Москвой и Берлином?

— В последний раз лидеры наших стран общались по телефону в декабре 2022 года. Сворачивание двусторонних контактов на всех уровнях не было нашим выбором. Оно произошло по инициативе германской стороны. Стремления Берлина к их возобновлению пока не наблюдается.

— Сохраняются ли у вас контакты с германскими политиками?

— Контакты с германскими политиками в настоящее время носят эпизодический характер. Знаем, что депутаты бундестага, проявляющие заинтересованность в поддержании диалога, испытывают на себе большое давление. К сожалению, в рядах правящей коалиции доминирует антироссийский консенсус. Официальный Берлин не скрывает, что нацелен на нанесение нашей стране стратегического поражения, прикладывает немалые усилия, поддерживая киевский режим, продвигает одиозную «формулу мира» Владимира Зеленского. При сохранении нынешнего недружественного курса говорить о перспективах нормализации отношений вряд ли приходится.

— В конце октября известный немецкий политик Сара Вагенкнехт объявила о выходе из Левой партии и планах создать «Альянс Сары Вагенкнехт». Она выступает против передачи оружия Украине и антироссийских санкций. Как посольство оценивает появление новой силы в ФРГ?

— Разумеется, мы в курсе планов Сары Вагенкнехт по созданию новой политической партии. Знакомы с ее основными программными установками, включая позиционирование на российском направлении. Проводимые опросы фиксируют наличие у блока Сары Вагенкнехт значительного электорального потенциала. Предлагаемая повестка, очевидно, востребована частью германских избирателей. Впрочем, на сегодня партия как таковая еще не учреждена. Многое будет зависеть от практической реализации этого амбициозного проекта. Со своей стороны всегда открыты к диалогу со всеми легитимными политическими силами ФРГ.

— Не могу вас не спросить о нынешней ситуации на Ближнем Востоке. Недавно стало известно, что ФРГ отправила на Кипр и в Иорданию около тысячи военнослужащих на фоне войны Израиля и ХАМАС. Ожидаете ли вы, что Германия может решиться на какие-либо военные акции в регионе?

— Не комментируем планы германского правительства. Насколько можно судить из открытых источников, к задачам германских спецподразделений на Кипре и в Иордании относится оказание содействия оперативной эвакуации из региона граждан ФРГ, включая германский миротворческий контингент Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Не наблюдаем у Берлина желание оказаться вовлеченным в военные действия на Ближнем Востоке.

«В Калининграде состоится международный кантовский конгресс в 2024 году»

— В октябре в Берлине состоялась Неделя русского языка. На каком уровне в настоящий момент находится культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Германией?

— Некогда успешные форматы взаимодействия, в том числе не имеющие отношения к политике, заморожены по инициативе германской стороны. Побратимские связи, межрегиональные и межобщественные контакты, диалоговые механизмы поставлены на паузу. Весомыми сдерживающими элементами остаются визовые ограничения, отсутствие прямого авиасообщения, а также необоснованная практика изъятия личных автотранспортных средств и иных абсолютно безопасных предметов российских граждан таможенными органами ФРГ со ссылкой на санкционные регламенты ЕС.

Это не наш выбор. Мы не чиним германским гражданам препятствий при посещении России. Все формальности значительно упростились за счет введения электронных виз. Уверены, что здравый смысл возобладает. Невозможно подогнать непреходящие ценности, включая многовековое взаимопроникновение культур, под текущую политическую конъюнктуру. В следующем году в России пройдут крупные международные события, включая Всемирный фестиваль молодежи. Получаем заявки от германских претендентов на участие в слете. Народам нельзя запретить общаться.

— Какие мероприятия в культурной сфере запланированы посольством в 2024 году?

— На предстоящий год приходится обилие памятных и юбилейных дат, знаковых для российской культуры и науки. Среди них 225-летие со дня рождения Александра Пушкина, 220-летие со дня рождения Михаила Глинки, 300-летие со дня рождения Иммануила Канта. Уделяем самое пристальное внимание подготовке к этим датам. На торжествах в Пушкинские дни, а 6 июня — это еще и День русского языка, основной акцент будет сделан на литературной и поэтической составляющей. Есть договоренности с литераторами, музыкантами, бардами по поводу проведения тематических концертов с чтением стихов Пушкина на русском и немецком языках, в том числе в современном переводе. В Калининграде состоится Международный кантовский конгресс, на который приглашены ученые из Германии. Разумеется, это далеко не полный перечень.

— Как планируется отметить 40-летие Русского дома в Берлине в 2024 году?

— Только что в Русском доме прошла 15-я Неделя русского языка (25 – 27 октября. — «Известия»), в которой приняли участие русисты, члены академического сообщества и преподаватели многих европейских стран. Организуются концерты российских исполнителей, выставки, премьеры современных российских фильмов, ретроспективы советского кино. Русский дом любят и охотно посещают не только наши соотечественники, но и германские граждане. К юбилею готовится обновленная концепция использования пространства Дома, запланированы кинопоказы, экспозиции, снимается фильм об истории создания и архитектуре здания.

— Известны ли посольству случаи дискриминации российских деятелей искусства и культуры в ФРГ?

— Конечно. Таких случаев немало. С весны прошлого года профильным германским структурам и агентствам пришлось подстраиваться под антироссийскую повестку мейнстрима. Отменялись запланированные гастроли, разрывались действующие контракты, возможность выступлений в Германии российских исполнителей обусловливалась выражением ими публичного несогласия с политикой российского руководства. К чему это привело? К тому, что германские ценители искусства были лишены привычной возможности прикоснуться к творчеству ведущих российских исполнителей. Наши-то мастера без публики не остались. Понимание абсурдности такой линии постепенно пробивает себе дорогу.

— Приближается День народного единства, отмечаемый 4 ноября. Что бы вы хотели пожелать нашим соотечественникам в Германии в преддверии этого праздника?

— Пользуясь случаем, хотел бы сердечно поздравить всех проживающих в Германии соотечественников с Днем народного единства, одним из важнейших государственных праздников России. Межнациональное и межконфессиональное согласие — основа российской государственности, сила и фундамент нашего Отечества. Все более откровенные попытки наших недругов сеять смуту, разжигать межнациональные и межрелигиозные распри в нашем доме не пройдут. Россия имеет надежный иммунитет против национализма, ксенофобии и нетерпимости. Как отметил президент России Владимир Путин, чем сильнее будет наша страна, сплоченнее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать наши собственные национальные интересы. От души желаю многонациональной соотечественной диаспоре в ФРГ доброго здоровья, благополучия, стойкости, укрепления связей с исторической родиной.