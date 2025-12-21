Реклама
Зампостпреда РФ в ОБСЕ отметил постановку Европой неприемлемых условий России

Буякевич: Европа под руководством Лондона не предлагает России урегулирования
Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl
Европа под руководством Лондона не предлагает России пути урегулирования конфликта на Украине, а лишь ставит неприемлемые условия, которые ведут к продолжению боевых действий. Об этом 21 декабря сообщил заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич.

«Никакого разговора о прекращении огня — за исключением требований к Москве о безусловном прекращении огня, отводе войск и так далее. <...> А это априори предполагает продолжение боевых действий. Европа не готова к миру», — приводит его слова «РИА Новости».

Буякевич указал, что такие предложения в Европе делают под руководством Великобритании. При этом также сама Европа не желает мирного соглашения по украинскому кризису. По его словам, элиты Запада продвигают тезис, в котором украинская сторона рассматривается как «форпост» Европы на западных рубежах.

Условное обсуждение: Киев и Европа планируют завести в тупик мирное урегулирование
В Берлине 15 декабря состоится очередная встреча представителей США, Украины и ЕС

Ранее в этот день помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, «ничего хорошего не добавляют». Помощник президента добавил, что идея о проведении трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной неизвестна и не обсуждается.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 ноября обратил внимание на то, что Европа самоустранила себя от переговоров по урегулированию конфликта. Он уточнял, что европейские представители нарушили предыдущие соглашения, направленные на прекращение украинского кризиса.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

