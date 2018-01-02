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Meizu может прекратить выпуск серию смартфонов MX

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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Инсайдеры сообщили о возможном прекращении выпуска смартфонов серии MX компанией Meizu. Поводом для таких прогнозов стал тот факт, что последняя модель линейки — смартфон Meizu MX6 — был выпущен больше года назад, однако планов о выпуске обновленной версии смартфона компания так и не сообщила, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее компания Meizu опубликовала информацию о старте продаж нового флагмана MX7, однако позже публикация с официального сайта производителя была удалена. На сегодняшний день компания готовится к выпуску Meizu 15 Plus. В связи с этим эксперты полагают, что работа над линейкой MX в настоящее время сейчас не ведется.

Как сообщал портал iz.ru, компания Meizu планирует выпустить смартфон с двумя экранами. Второй дисплей будет встроен в заднюю панель, изначально новинка поступит в продажу в Китае. Его стоимость составит $410 в базовой комплектации. В улучшенной комплектации цена телефона возрастет до $485.

Основанная в 2003 году компания Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu), согласно статистическим данным IC Insights, занимает 11-е место среди мировых производителей мобильных телефонов по объемам продаж и является одним из самых влиятельных разработчиков смартфонов в Китае. Компания выпустила около 30 новых моделей, а объем продаж продукции в 2016 году достиг 22 млн. единиц.

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