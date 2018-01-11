Самая богатая женщина Китая заработала более $6 млрд за неделю

Самая богатая женщина Китая Ян Хуйян за неделю заработала $6,1 млрд.

Ян является главой компании Country Garden Holdings Co, которая занимается продажей недвижимости. Согласно данным Bloomberg Billionaires, прибыль компании с начала 2018 года составила $29,7 млрд.

При этом состояние Ян может вырасти в ближайшее время до $106 млрд.

В последние годы в Китае наблюдается бум недвижимости. Компании, занимающиеся продажей квартир и домов, заметно увеличили свою прибыль.

Акции Country Garden выросли на 24% в 2018 году.

36-летняя Ян Хуйян является самым молодым миллиардером в Китае.

Ранее портал iz.ru сообщил, что руководитель интернет-компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории. Его состояние достигло $105,1 млрд. Капитал Безоса увеличился за счет роста стоимости акций компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в мире.