Трамп оценил потенциал Кремля на переговорах с Пхеньяном

Президент США Дональд Трамп высоко оценивает возможности российской стороны и лично Владимира Путина провести успешные переговоры с Пхеньяном.

«Он может сделать многое», — заявил Трамп в интервью Reuters.

«Однако, к сожалению, у нас почти нет отношений с Россией», — констатировал глава Белого дома.

«В итоге результаты не такие хорошие, какими они могли бы быть», — цитирует ТАСС заявление Трампа.

Как писал iz.ru, ранее американский президент выразил надежду на успешные результаты межкорейских контактов.