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Польша хочет покупать российский газ на равных с Германией условиях

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Фото: Global Look Press
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Президент Польши Анджей Дуда выразил удивление в связи с тем, что Варшава платит больше за российский газ, чем Берлин, отметив, что хотел бы равных с Германией условий. Об этом польский лидер рассказал в ходе сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия... Почему мы платим за газ больше, чем Германия?» — цитирует Дуду «РИА Новости».

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG импортирует газ из России в соответствии с заключенным Москвой и Варшавой долгосрочным контрактом. Поставщиком большой части экспортируемого в Польшу топлива выступает российская компания «Газпром».

Контракт между Польшей и энергетической корпорации действует до 2022 года, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны рассчитывают на поддержку Вашингтона в споре с «Газпромом» о «Северном потоке – 2». По словам польского премьера, реализация этого проекта таит в себе много опасностей.

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