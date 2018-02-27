Польскому националисту Мацейчуку грозит депортация из РФ

Польскому политологу и блогеру Томашу Мацейчуку, в последние годы неоднократно появлявшемуся в эфире российских ток-шоу, грозит депортация из РФ.

Как сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова, Мацейчука подозревают в нарушении миграционного законодательства.

«В Мытищинский суд поступили материалы дела в отношении Мацейчука, который правоохранительными органами подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.27 КоАП РФ («Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета»)», — приводит «Интерфакс» слова Осиповой.

Как передает агентство, заседание по делу Мацейчука состоится во вторник не ранее 16:00 мск.

Портал iz.ru ранее сообщил, что во вторник в квартире в Подмосковье, в которой проживал Мацейчук, были проведены обыски.

Согласно предварительным данным, полицейские обнаружили в квартире символику националистических организаций.