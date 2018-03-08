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Латышские националисты предлагают сделать официальным день памяти легионеров СС

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Фото: РИА Новости/Оксана Джадан
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День памяти латышского легиона «Ваффен СС» — 16 марта предлагают сделать официальной памятной датой националисты Латвии. Об этом в четверг, 8 марта, сообщил лидер национального объединения «Всё для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» Райвис Дзинтарс.

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«Мы очень надеемся, что со сменой политических поколений самосознание вернется и 16 марта будет восстановлено в качестве дня памяти национального воина», — цитирует его ТАСС.

Две латышские дивизии «Ваффен СС» были созданы Германией в 1943 году и сражались против Красной армии. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой, пока его не отменили под давлением возмущенной мировой общественности.

Объединение «Всё для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии», входящие в правящую коалицию, представлено в парламенте 16 депутатами из 100.

27 февраля главный штаб Сил обороны Эстонии опроверг сообщения правозащитников центра «Китеж» о том, что военных страны якобы заставляют разучивать «Песни лесных братьев» с призывом убивать русских.

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