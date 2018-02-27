Сейм Латвии не счел православное Рождество государственным праздником

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам не поддержала законопроект о провозглашении официальным государственным праздником 7 января — православное Рождество.С инициативой еще в 2014 году выступила социал-демократическая партия «Согласие».

«Это игнорирование интересов одной трети жителей Латвии», — заявил депутат Сейма от «Согласия» Сергей Потапкин.

По его словам, партия намерена продолжить борьбу. «Надеемся, что здравый смысл в этом вопросе наконец возобладает», цитирует ТАСС слова парламентария.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых около 350 тыс. — православные и староверы.

Как писал iz.ru, ранее парламент Латвии отклонил петицию против перевода школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.