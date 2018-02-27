В Эстонии опровергли использование строевой песни про убийство русских

Главный штаб Сил обороны Эстонии опроверг сообщения правозащитников центра «Китеж» о том, что военных страны якобы заставляют разучивать строевые песни об убийстве русских.

«В Силах обороны такой вариант песни не исполняется. Строевые песни утверждаются командованием подразделений, поэтому приведенный в статье вариант песни не может быть одобрен для какого-либо подразделения», — цитирует «Федеральное агентство новостей» заявление военного командования Эстонии.

При этом портал Delfi сообщил со ссылкой на анонимный военный источник, что во многих воинских частях Эстонии проводят конкурс на лучшую песню для марша. В связи с этим история с «Песней лесных братьев» могла быть шуткой или провокацией, не исключил он.

Ранее, по информации правозащитников «Китежа», текст так называемой «Песни лесных братьев» с призывом убивать русских, которую разучивают в качестве строевой в одной из частей Сил обороны Эстонии, вызвал возмущение солдат срочной службы.

Националистические группы «Лесные братья» действовали на территории прибалтийских советских республик — Литвы, Латвии и Эстонии — в 40–50-е годы XX века. Они вели борьбу против советской власти.