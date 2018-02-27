Прямой эфир

В Эстонии опровергли использование строевой песни про убийство русских

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Sergei Stepanov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный штаб Сил обороны Эстонии опроверг сообщения правозащитников центра «Китеж» о том, что военных страны якобы заставляют разучивать строевые песни об убийстве русских.

«В Силах обороны такой вариант песни не исполняется. Строевые песни утверждаются командованием подразделений, поэтому приведенный в статье вариант песни не может быть одобрен для какого-либо подразделения», — цитирует «Федеральное агентство новостей» заявление военного командования Эстонии.

При этом портал Delfi сообщил со ссылкой на анонимный военный источник, что во многих воинских частях Эстонии проводят конкурс на лучшую песню для марша. В связи с этим история с «Песней лесных братьев» могла быть шуткой или провокацией, не исключил он.

Ранее, по информации правозащитников «Китежа», текст так называемой «Песни лесных братьев» с призывом убивать русских, которую разучивают в качестве строевой в одной из частей Сил обороны Эстонии, вызвал возмущение солдат срочной службы.

Националистические группы «Лесные братья» действовали на территории прибалтийских советских республик — Литвы, Латвии и Эстонии — в 40–50-е годы XX века. Они вели борьбу против советской власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Эстонии назвала Россию «сложным соседом»
Эстонские солдаты отказались маршировать под песню про убийство русских

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017