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Эстонские солдаты отказались маршировать под песню про убийство русских

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Sergei Stepanov
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Солдаты в одной из эстонских войсковых частей отказались исполнять в качестве строевой «Песню лесных братьев», где призывают убивать русских.

Об этом сообщил портал «Sputnik Эстония» со ссылкой на директора правозащитного центра «Китеж» Мстислава Русакова. Уточняется, что центр уже направил запрос в минобороны страны с требованием разобраться в ситуации.

«Лесные братья» — неофициальное название националистических формирований, которые вели борьбу против советской власти на территории прибалтийских советских республик — Литвы, Латвии и Эстонии.

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