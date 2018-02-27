Эстонские солдаты отказались маршировать под песню про убийство русских

Солдаты в одной из эстонских войсковых частей отказались исполнять в качестве строевой «Песню лесных братьев», где призывают убивать русских.

Об этом сообщил портал «Sputnik Эстония» со ссылкой на директора правозащитного центра «Китеж» Мстислава Русакова. Уточняется, что центр уже направил запрос в минобороны страны с требованием разобраться в ситуации.

«Лесные братья» — неофициальное название националистических формирований, которые вели борьбу против советской власти на территории прибалтийских советских республик — Литвы, Латвии и Эстонии.