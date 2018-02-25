Прямой эфир

Президент Эстонии назвала Россию «сложным соседом»

0
Фото: Global Look Press/Karli Saul/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В торжественной речи по случаю Дня независимости Эстонии президент страны Керсти Кальюлайд назвала Россию «сложным соседом». Выступление политика приводится на официальном сайте главы государства.

Президент Эстонии заявила, что отношения с Россией соседские, но сложные, передает «Газета.ру».

«У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу», – отметила Кальюлайд. «У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает», — указала она.

Ранее стало известно, что эстонского бизнесмена Райво Суси, осужденного в России за шпионаж, обменяли на россиянина Артема Зинченко, отбывающего срок в Эстонии по аналогичной статье. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Таллин прибыл американский зенитно-ракетный комплекс Patriot
Президент Литвы спела эстонскую песню в честь столетия независимости Эстонии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017