Президент Эстонии назвала Россию «сложным соседом»

В торжественной речи по случаю Дня независимости Эстонии президент страны Керсти Кальюлайд назвала Россию «сложным соседом». Выступление политика приводится на официальном сайте главы государства.

Президент Эстонии заявила, что отношения с Россией соседские, но сложные, передает «Газета.ру».

«У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу», – отметила Кальюлайд. «У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает», — указала она.

Ранее стало известно, что эстонского бизнесмена Райво Суси, осужденного в России за шпионаж, обменяли на россиянина Артема Зинченко, отбывающего срок в Эстонии по аналогичной статье.