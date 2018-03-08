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МИД ответил на угрозы украинских радикалов помешать выборам президента РФ

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Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы украинских националистов блокировать проведение выборов президента России в городах Украины.

По словам Захаровой, грядущие выборы станут проверкой для украинских властей.

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«Способность Киева обеспечить безопасность выборов станет проверкой того, насколько Запад за четыре года сумел евроинтегрировать это государство или хотя бы приблизить его к тому уровню демократии, который был в государстве до конституционного переворота 2014 года», — цитирует «Федеральное агентство новостей» дипломата.

8 марта националисты движения «Свобода» заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, расположенных в российских диппредставительствах на Украине.

 «Объединенные силы националистов — «Свобода», «Правый сектор» (запрещен в РФ), «Национальный корпус» — не допустят на Украине голосования за президента Московии», — говорится в сообщении экстремистов.

Националисты пригрозили заблокировать проходы в посольства России в Киеве и в генконсульства во Львове, Одессе и Харькове.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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