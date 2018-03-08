МИД ответил на угрозы украинских радикалов помешать выборам президента РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы украинских националистов блокировать проведение выборов президента России в городах Украины.

По словам Захаровой, грядущие выборы станут проверкой для украинских властей.

«Способность Киева обеспечить безопасность выборов станет проверкой того, насколько Запад за четыре года сумел евроинтегрировать это государство или хотя бы приблизить его к тому уровню демократии, который был в государстве до конституционного переворота 2014 года», — цитирует «Федеральное агентство новостей» дипломата.

8 марта националисты движения «Свобода» заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, расположенных в российских диппредставительствах на Украине.

«Объединенные силы националистов — «Свобода», «Правый сектор» (запрещен в РФ), «Национальный корпус» — не допустят на Украине голосования за президента Московии», — говорится в сообщении экстремистов.

Националисты пригрозили заблокировать проходы в посольства России в Киеве и в генконсульства во Львове, Одессе и Харькове.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.