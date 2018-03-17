Порошенко заявил о готовности Украины к войне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна способна оказать сопротивление России в случае ее интервенции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что Украину «несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России», чтобы та не была готова к нападению.

«Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — отметил Порошенко.

Закон о реинтеграции Донбасса был подписал президентом Украины Петром Порошенко 21 февраля. Документ предусматривает силовое возвращение неподконтрольных Киеву территорий, которые названы «временно оккупированными», а президенту предоставляется право использовать армию без разрешения парламента. Кроме того, в законе России присвоен статус «страны-агрессора».