Порошенко назвал Донбасс первым этапом войны России с НАТО

Президент Украины сообщил в соцсетях, что Киев готовит поправки в конституцию страны, которые должны закрепить стремление в НАТО и ЕС.

«И пусть наши партнеры по НАТО даже не сомневаются, что российские генералы считают войну на востоке Украины лишь первым этапом войны с альянсом. Отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который закрепит наше стремление к вступлению в НАТО и в ЕС», — написал украинский лидер в Twitter.

І нехай наші партнери по НАТО навіть не сумніваються, що російські генерали вважають війну на Сході України лише першим етапом війни з Альянсом.



Віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який закріпить наше прагнення до вступу до НАТО та до ЄС. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.

Ранее Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с просьбой предоставить стране план действий по членству в альянсе. Администрация президента разрабатывает законопроект о национальной безопасности, который закрепит стратегические шаги Киева на пути к членству в НАТО.