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Порошенко назвал Донбасс первым этапом войны России с НАТО

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Фото: TASS/ZUMA/Krystian Dobuszynsk
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Президент Украины сообщил в соцсетях, что Киев готовит поправки в конституцию страны, которые должны закрепить стремление в НАТО и ЕС.

«И пусть наши партнеры по НАТО даже не сомневаются, что российские генералы считают войну на востоке Украины лишь первым этапом войны с альянсом. Отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который закрепит наше стремление к вступлению в НАТО и в ЕС», — написал украинский лидер в Twitter.

Ранее Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с просьбой предоставить стране план действий по членству в альянсе. Администрация президента разрабатывает законопроект о национальной безопасности, который закрепит стратегические шаги Киева на пути к членству в НАТО. 

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