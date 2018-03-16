Порошенко вслед за Лондоном потребовал от России замолчать

Президент Украины Петр Порошенко, последовав примеру британского министра обороны Гэвина Уильямсона, потребовал от России «заткнуться и убраться прочь».

Глава украинского государства поддержал британского министра, который ранее заявил, что ждет реакции Москвы на высылку российских дипломатов в связи с покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Уильямсон добавил, что «Россия должна отойти в сторону и заткнуться».

«Наше послание России такое же, как месседж британского министра обороны Гэвина Уильямсона: «Заткнуться и убраться прочь», — написал Порошенко в Facebook.

Заявление украинского лидера вызвало волну критики в его адрес. Пользователи соцсети отметили, что заявление «достойно президента», а также обвинили Порошенко в плагиате.