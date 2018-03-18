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Наблюдателя из Германии удивил ажиотаж на избирательных участках в Крыму

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Фото: REUTERS/Pavel Rebrov
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Международный наблюдатель из Германии Андреас Мауэр удивился высокой явке на голосовании в Крыму.

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«Я был удивлен, что люди ждут, чтобы проголосовать», — сказал он журналистам «РИА Новости»

Мауэр также отметил, что голосование проходит прозрачно и открыто, а на участках царит праздничная атмосфера. 

«Мы общались с избирателями, нам также от избиркома предоставлена вся необходимая информация. Никаких нареканий к голосованию у меня нет», — сказал наблюдатель.

По состоянию на 15:00 в Крыму проголосовали уже 53,48% избирателей (более 803 тыс. человек). За ходом голосования на полуострове наблюдают представители 20 стран, включая США, Украину, Австрию, Великобританию, Латвию, Италию, Венесуэлу и Швейцарию.

 Одним из первых на выборах проголосовал глава Крыма Сергей Аксенов, который заявил, что выборы президента России по значимости можно сравнить с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение с РФ.

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