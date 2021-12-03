Что известно о новом штамме COVID-19 «Омикрон». Главное

Первые упоминания о новом штамме коронавируса появились 24 ноября. Тогда британские ученые предупредили о риске распространения новой мутации COVID-19 B.1.1.529. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) новому варианту вируса дали название «Омикрон» и обозначили как «вызывающий беспокойство».

Появление «Омикрона»

На данный момент мнения ученых об опасности «Омикрона» разделились, эксперты не могут прийти к единому решению о его характеристиках. Многие ученые сходятся во мнении, что «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом в результате «параллельной эволюции» «Дельта» и «Бета» линий вируса, которая проходила довольно долго и привела к появлению набора неожиданных комбинаций.

Изначально штамм начал распространяться в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и других странах юга Африки. 26 ноября «Омикрон» был обнаружен у пациента в Бельгии. На следующий день новый штамм выявили в Чехии — у местной жительницы, вернувшейся из Египта. Также о выявлении штамма сообщили в Израиле, Великобритании, Швеции, Шотландии, Нидерландах, Германии, Китае, США, Индии и Гонконге.

2 декабря Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил, что «Омикрон» может стать причиной более половины всех случаев COVID-19 на территории Евросоюза в ближайшие месяцы. В центре убеждены, что предотвратить распространение нового варианта вируса можно с помощью усиления мер по отслеживанию контактов.

Характеристики нового штамма

В ВОЗ обращали внимание на то, что «Омикрон» имеет большое число мутаций. Как отмечал профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский, у «Омикрона» есть три новые мутации, расположенные в узловом месте — фуриновом сайте, который нужен для того, чтобы обеспечить вирусу легкий вход в клетку. Это небывалое количество изменений в самом узловом месте коронавируса. Этим «Омикрон» принципиально и отличается от других вариантов SARS-CoV-2.

Китайские эксперты, в свою очередь, добавляют, что другой особенностью нового штамма является то, что он распространяется быстрее остальных и может быстро стать доминирующим в популяциях, куда попадает. Существенным отличием «Омикрона» также может стать его способность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека.

По словам врачей, отличительной особенностью «Омикрона» является то, что он быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Отмечалось также, что при заболевании новым штаммом у пациентов наблюдаются сухой кашель, лихорадка и ночная потливость.

Насколько опасен «Омикрон»?

По мнению главы Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франка Ульриха Монтгомери, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

При этом профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что человек может приспособиться к «Омикрону», и тогда пандемия закончится. По его словам, в генетическом материале человека присутствуют включенные туда вирусные геномы, и вирусы эти — неинфекционные. Инфекционные также попадают в организм, однако человек может даже не замечать этого, и этот вирус «будет такой же».

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, в свою очередь, отмечает, что такая вероятность действительно есть, однако рекомендует не выдавать желаемое за действительное.

«Вероятность такая есть, но она маленькая. Мы видим, что происходит в Южной Африке. По официальным данным — это на 75% тяжелые случаи. Плюс много молодых и детей до двух лет. Я бы не сказал, что это выглядит как легкий штамм», — сообщил он «Известиям».

При этом большая часть случаев отличается легким течением болезни, однако так было всегда, подчеркивает Крючков. Нельзя сказать, что количество тяжелых случаев сократилось, отметил иммунолог.

«Я бы сказал, что нет никаких надежных данных о том, что течение болезни будет легким. Я бы сказал, что, наоборот, линия эта не легче, чем «Дельта». Она имеет свои особенности, но вряд ли она является менее патогенной, а если и есть снижение патогенности, то очень незначительное <...> Заразность у «Омикрона» заметно больше, насколько — мы не знаем, но точно больше», — выразил мнение Крючков.

Ограничительные меры

В Евросоюзе на фоне распространения «Омикрона» активно обсуждается возможность введения обязательной вакцинации населения. В Еврокомиссии также заявили, что странам ЕС необходимо подготовиться к возможности введения ограничений из-за нового штамма.

С 28 ноября Россия ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за «Омикрона», аналогичное решение ранее приняли целый ряд стран, в том числе Финляндия и Япония.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заболевания штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма. Также из-за нового штамма ведомство приняло решение сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина от коронавируса «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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