Меркель допустила введение обязательной вакцинации в ФРГ в феврале 2022 года

Бундестаг обсудит возможность введения в Германии обязательной вакцинации от коронавируса с февраля 2022 года. Об этом и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, 2 декабря, на пресс-конференции.

«Обсуждение и решение по вопросу всеобщей обязательной вакцинации будет происходить в бундестаге. Власти ФРГ и федеральных земель попросят совет по вопросам этики разработать рекомендации до конца года», — заявила она.

По словам Меркель, решение об обязательной вакцинации может вступить в силу с февраля, передает RT.

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюза (ЕС) следует обсудить вопрос введения обязательной вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте kp.ru.

В тот же день в ЕК заявили, что странам ЕС необходимо подготовиться к возможности введения ограничений из-за нового варианта штамма коронавируса «Омикрон», сообщается на сайте aif.ru.

Кроме того, страны ЕС призвали продолжать кампанию по вакцинации граждан от коронавируса, а также отметили необходимость введения бустерных доз для поддержания высокого уровня защиты от «Омикрона».