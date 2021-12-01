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Страны ЕС призвали готовиться к введению ограничений из-за штамма «Омикрон»

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Странам Евросоюза (ЕС) необходимо подготовиться к возможности введения ограничений из-за нового варианта штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в среду, 1 декабря, следует из сообщения Еврокомиссии (ЕК).

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«ЕС и государства-члены должны продолжать реализацию совместной стратегии по ограничению ввоза варианта «Омикрон» в ЕС с регулярным ежедневным пересмотром основных ограничений на поездки. ЕС и государства-члены должны быть готовы ввести все необходимые меры контроля», — сказано в сообщении ЕК.

Кроме того, страны ЕС призвали продолжать кампанию по вакцинации граждан от коронавируса, а также отметили необходимость введения бустерных доз для поддержания высокого уровня защиты от «Омикрона».

«Быстро растущее число случаев заболевания ложится все более тяжелым бременем на наши больницы и медицинских работников. Кроме того, нашего предельного внимания требует появление предположительно более опасного штамма «Омикрон». Но я убеждена, что ЕС по силам решить эти проблемы», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее, 29 ноября, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что полного закрытия границ внутри ЕС из-за нового штамма COVID-19 «Омикрон» пока не планируется.

В тот же день случай «Омикрона» был зафиксирован в Швеции и Шотландии.

28 ноября в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. Всего в страну несколькими рейсами прибыл 61 человек, до того как полеты запретили. Всех их поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19. При этом в тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

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