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В Швеции зафиксировали первый случай заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон»

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В Швеции зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 29 ноября сообщили в минздраве страны.

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«Новый вариант вируса SARS-CoV-2, названный «Омикрон», был обнаружен в Швеции у путешественника, который недавно пребывал в Южной Африке», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В минздраве Швеции отметили, что внимательно следят за развитием эпидемиологической ситуации с новым штаммом COVID-19 в стране.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Шотландии выявили шесть случаев заражения штаммом «Омикрон». Отмечалось, что власти и медперсонал предпринимают меры по обнаружению возможных контактировавших с зараженными и оказанию помощи заболевшим.

Тогда же во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в районах Южной Африки, где распространен новый вариант коронавируса, увеличилось число людей с положительным результатом тестирования на COVID-19. При этом в ВОЗ добавили, что врачам еще предстоит определить, «связано ли это со штаммом «Омикрон» или другими факторами».

27 ноября сообщалось о том, что два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. В то же время стало известно, что «Омикрон» обнаружен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта.

Днем ранее новый вариант коронавируса зафиксировали в Бельгии, Италии. Специалисты Австрии и Нидерландов проверяют наличие этой мутации у граждан, вернувшихся из Африки.

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