У ВОЗ нет данных о большей заразности «Омикрон»-штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала исследование штамма «Омикрон» на данном этапе недостаточным для формирования выводов об уровне заразности нового варианта COVID-19. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщили в пресс-службе ВОЗ.

В частности, отмечается недостаточность изучения штамма «Омикрон» по сравнению с «Дельтой».

«Пока не ясно, является ли «Омикрон» более передаваемым (легче передается от человека к человеку) по сравнению с другими вариантами, включая «Дельта» (штамм — Ред.)», — говорится на сайте организации.

В ВОЗ сообщили, что в районах Южной Африки, где распространен новый вариант коронавируса, увеличилось число людей с положительным результатом тестирования на COVID-19, однако предстоит определить, «связано ли это со штаммом «Омикрон» или другими факторами».

Кроме того отмечается, что в настоящее время нет и данных о том, приводит ли новый штамм к тяжелому протеканию заболевания.

«Предварительные данные свидетельствуют о том, что в Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не результатом конкретной инфекции, вызванной «Омикроном»», — добавили в ВОЗ.

Ранее в этот же день в британском департаменте здравоохранения и соцзащиты анонсировали экстренное заседание между министрами здравоохранения стран «Большой семерки» G7 (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада и США) для обсуждения распространения нового штамма коронавируса.

Также в воскресенье британские власти сообщили об обнаружении в стране третьего случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

А медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Также в воскресенье профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что если штамм коронавируса «Омикрон» распространится наряду с «Дельтой», то будет поражать вакцинированных.

При этом главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл выразили сомнения в повышенной опасности нового штамма коронавируса. По словам Уитти, для жителей Великобритании «Дельта»-штамм представляет большую опасность, чем «Омикрон».