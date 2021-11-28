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Главы минздравов G7 29 ноября проведут заседание по поводу «Омикрона»

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Министры здравоохранения стран «Большой семерки» G7 (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада и США) проведут в понедельник, 29 ноября, экстренное заседание для обсуждения распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон». Об этом 28 ноября заявили в британском департаменте здравоохранения и соцзащиты.

«Под председательством Великобритании в понедельник, 29 ноября, будет созвана срочная встреча министров здравоохранения G7 для обсуждения событий, связанных с «Омикроном», — приводит сообщение Sky News.

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Кроме того, глава минздрава Великобритании Саджид Джавид в своем Twitter заявил, что с 30 ноября в королевстве будут ужесточены эпидемиологические меры. Так, ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественных местах, в том числе в транспорте, станет обязательным.

Ранее в воскресенье британские власти сообщили об обнаружении в стране третьего случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Также в воскресенье профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что если штамм коронавируса «Омикрон» распространится наряду с «Дельтой», то будет поражать вакцинированных.

При этом главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл выразили сомнения в повышенной опасности нового штамма коронавируса. По словам Уитти, для жителей Великобритании «Дельта»-штамм представляет большую опасность, чем «Омикрон».

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