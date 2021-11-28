Биолог предупредила о риске распространения штамма «Омикрон» среди привитых

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что если штамм коронавируса «Омикрон» распространится наряду с «Дельтой», то будет поражать вакцинированных.

По словам биолога, «Дельта»-штамм может пропустить «Омикрон», в этом случае для защиты от нового штамма потребуется большое количество нейтрализующих коронавирус единиц.

«То есть больший уровень антител потребуется для защиты. Каковы эти единицы (антитела — Ред.), пока угадать невозможно», — цитирует Баранову ТАСС 28 ноября.

Также эксперт выразила обеспокоенность высокой способностью к распространению новой мутации COVID-19, которая может передаваться и бесконтактным путем.

В качестве примера Баранова привела случай в гостинице Гонконга, где два постояльца находились на карантине и не могли лично встречаться друг с другом, однако один из них все же заразил другого новым штаммом. Биолог предположила, что передача вируса произошла в коридоре, по которому прошел один из заболевших «с неплотно прилегающей маской или без нее», а после прошел второй здоровый постоялец.

Ранее в этот же день газета Corriere della Serа опубликовала изображение спайк-белка (spike-protein) нового штамма «Омикрон», который представили итальянские ученые. По информации представителя госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус»), специалисты «реконструировали» новую мутацию коронавируса и сравнили ее с вариантом «Дельта». На изображении представлено два белка обоих штаммов, на которых красным отмечены наиболее изменившиеся области.

В субботу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» мог возникнуть от зараженного человека со слабым иммунитетом после перенесенной болезни COVID-19.

27 ноября два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого, новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии, Италии. Специалисты Австрии и Нидерландов проверяют наличие этой мутации у своих граждан, вернувшихся из Африки.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.