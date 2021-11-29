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В Шотландии выявили шесть случаев заражения штаммом «Омикрон»

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Шесть новых случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксировали в Великобритании, на этот раз в Шотландии. Об этом сообщается 29 ноября на сайте правительства Шотландии.

Отмечается, что теперь власти и медперсонал предпринимают меры по обнаружению возможных контактировавших с зараженными и оказанию помощи заболевшим.

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Ранее 29 ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о высоком риске распространения нового штамма COVID-19. В связи с этим организация призвала ускорить темпы вакцинации населения стран. Кроме того, специалисты рекомендовали государствам увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

Накануне в ВОЗ сообщили, что в районах Южной Африки, где распространен новый вариант коронавируса, увеличилось число людей с положительным результатом тестирования на COVID-19. При этом в организации добавили, что врачам еще предстоит определить, «связано ли это со штаммом «Омикрон» или другими факторами».

Также 28 ноября врачи в Великобритании поставили под сомнение опасность штамма «Омикрон». Так, по словам главного санитарного врача Великобритании Криса Уитти, для жителей Великобритании «Дельта»-штамм представляет большую опасность, чем «Омикрон».

Ранее в этот же день премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что все контактировавшие с носителями «Омикрон»-штамма жители королевства обязаны будут изолироваться.

Кроме того, принято решение о введении обязательного ПЦР-теста для всех въезжающих в королевство, а также установлен режим изоляции до получения результата.

27 ноября сообщалось о том, что два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» обнаружен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого, новый вариант коронавируса зафиксировали в Бельгии, Италии. Специалисты Австрии и Нидерландов проверяют наличие этой мутации у граждан, вернувшихся из Африки.

В этот же день на две недели свои границы для иностранцев закрыл Израиль. Так, зарубежным туристам будет запрещен въезд в страну, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям.

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