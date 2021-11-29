Во Франции заявили об отсутствии планов закрытия границ внутри ЕС из-за нового штамма

Полного закрытия границ внутри Евросоюза (ЕС) из-за нового штамма COVID-19 «Омикрон» пока не планируется. Об этом заявил в понедельник, 29 ноября, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

«Мы подождем, как будет развиваться ситуация, но в Европе мы никогда полностью не закрывали границы, потому что это наше пространство для жизни, не только для туризма, но и для работы <...> Поэтому мы не собираемся закрывать европейские границы. Наше оружие — санитарный пропуск и ускоренная вакцинация, а невакцинированым для перемещений нужен свежий ПЦР-тест», — сказал Бон в эфире радиостанции France Inter.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила высокий риск дальнейшего распространения «Омикрона» на глобальном уровне. ВОЗ также рекомендовала государствам увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикона».

Накануне в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. Всего в страну несколькими рейсами прибыл 61 человек, до того как полеты запретили. Всех их поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19. При этом в тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

Вместе с тем руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в воскресенье отметил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Тогда как 26 ноября стало известно, что Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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