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В Индии обнаружили штамм коронавируса «Омикрон»
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В Индии обнаружили штамм коронавируса «Омикрон»

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Двое заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены в Индии. Об этом 2 декабря сообщил представитель министерства здравоохранения страны Лав Агарвал на брифинге.

«На данный момент в стране зарегистрировано два случая штамма «Омикрон». Оба случая найдены в штате Карнатака», — уточнил он.

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Отмечается, что это первый случай выявления нового штамма в стране. Заболевшие — двое мужчин в возрасте 46 и 66 лет.

По словам генерального директора Индийского совета медицинских исследований Балрама Бхаргавы, штамм «Омикрон» был выявлен в результате исследований в консорциуме по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), который включает в себя 37 правительственных лабораторий, изучающих геном вируса.

2 декабря директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил вытеснение «Дельты» штаммом «Омикрон». При этом он добавил, что, возможно, у «Омикрона» будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть его инкубационный период составит 12–14 дней. И если такое произойдет и к тому же штамм будет высококонтагиозным, тогда он может вытеснить «Дельта»-штамм и проиммунизировать население.

Ученый подчеркнул, что предполагать, что «Омикрон»-штамм будет способствовать окончанию пандемии, пока рано, так как пока нет экспериментальных данных о нем.

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