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Китайские эксперты назвали три особенности штамма «Омикрон»

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Китайские эксперты пришли к выводу, что штамм коронавируса «Омикрон» имеет несколько особенностей. Об этом стало известно в понедельник, 29 ноября.

Первая особенность заключается в большом количестве мутаций, в результате которых он сформировался Ученые считают, что по ряду косвенных признаков можно говорить о живучести штамма «Омикрон».

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Еще одна особенность штамма состоит в том, что распространяется быстрее остальных и может быстро стать доминирующим в популяциях, куда попадает. Существенным отличием «Омикрона» также может стать его способность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт «Хуаньцюван».

При этом специалисты отмечают, что пока рано делать выводы об эффективности существующих прививок против штамма «Омикрон» и реальной угрозе мутации.

В этот же день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что многократные мутации нового штамма «Омикрон» могут увеличить время перехода заболевания в тяжелую стадию, что даст организму время на выработку иммунитета.

Также в Центре имени Гамалеи началось исследование эффективности российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» к штамму «Омикрон».

29 ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти у пациента с выявленным штаммом коронавируса «Омикрон».

При этом в ВОЗ отметили, что штамм «Омикрон» может привести к вспышкам заболеваемости COVID-19 с серьезными последствиями. Также в организации предполагают, что имеющиеся вакцины помогут защититься от тяжелого течения COVID-19 и летальных случаев на фоне появления нового штамма коронавируса.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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