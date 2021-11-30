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Гинцбург назвал положительные моменты штамма «Омикрон»

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Многократные мутации нового штамма «Омикрон» могут увеличить время перехода заболевания в тяжелую стадию, что даст организму время на выработку иммунитета, предположил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург 29 ноября.

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«Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии [клетки, которые сливаются в единую массу], [уменьшит] скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие. Если это будет как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма «Дельта», то тогда клетки памяти будут работать и нас с вами защищать. То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше», — заявил он в беседе с ТАСС.

Гинцбург добавил, что при дельта-штамме развитие болезни от легкой формы к среднетяжелой или тяжелой занимало три–четыре дня, а ранее — 10–15 дней.

Он уточнил, что Центр им. Н. Ф. Гамалеи пока не располагает образцом штамма «Омикрон». Но в случае его получения ученые проверят, какие антитела образуются, насколько сыворотка, которая образовалась под действием «Спутника V», будет нейтрализовать вирус.

С другой стороны, собеседник задается вопросом — сколько времени займет переход от момента заражения до тяжелого поражения легких при «Омикроне»?

«Если он будет как дельта-штамм, тогда ничего хорошего, а если он будет как уханьский, то тогда ничего опасного не будет. Посмотрим, когда получим», — заключил ученый.

Ранее, 29 ноября, Гинцбург сообщил, что экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» займет не больше 10 дней. Он отметил, что одобрение вакцины против нового штамма Минздравом может занять около 45–50 дней.

29 ноября научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал окончание пандемии с приходом в РФ штамма «Омикрон». По его словам, штамм с нестабильным геномом и легко поддается мутациям, что ухудшает его жизнеспособность. Альтштейн также выразил надежду, что «Омикрон» не смертоносен.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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