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Гинцбург назвал срок модификации вакцины против нового штамма «Омикрон»

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Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» займет не больше 10 дней. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма «Омикрон» займет не больше 10 дней. Всё остальное занимает регуляторика. То есть разрешительные процедуры и доказательства того, что данная вакцина является безопасной и моногенной», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург также отметил, что одобрение вакцины против нового штамма Минздравом может занять около 45–50 дней.

«Обычно это время занимает 2–2,5 месяца. Если чрезвычайная ситуация, которая сейчас существует, и Минздрав [РФ] подожмет все регуляторно-разрешительные процедуры, то, я думаю, можно уложиться в полтора месяца, 45–50 дней от силы», — пояснил Гинцбург.

Ранее в этот день в Центре имени Гамалеи началось исследование эффективности российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» к штамму «Омикрон».

В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения «Омикроном» людей, перенесших COVID-19, повышен. В организации отметили, что вероятность дальнейшего распространения этого штамма на глобальном уровне высока.

В организации призвали ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

29 ноября научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал окончание пандемии с приходом в РФ штамма «Омикрон». По его словам, штамм с нестабильным геномом и легко поддается мутациям, что ухудшает его жизнеспособность. Альтштейн также выразил надежду, что «Омикрон» не смертоносен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько новый штамм коронавируса «Омикрон» опасен. Дальнейшие шаги властей РФ, по его словам, будут зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о заразности штамма и его последствиях.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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