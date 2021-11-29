В ВОЗ заявили об отсутствии летальных исходов из-за штамма «Омикрон»

На сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти у пациента с выявленным штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом в понедельник, 29 ноября, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом «Омикрон», — говорится в опубликованном документе ВОЗ.

При этом в ВОЗ отметили, что штамм «Омикрон» может привести к вспышкам заболеваемости COVID-19 с серьезными последствиями. Также в организации предполагают, что имеющиеся вакцины помогут защититься от тяжелого течения COVID-19 и летальных случаев на фоне появления нового штамма коронавируса.

Также ВОЗ рекомендовала увеличить тестирование туристов, которые прибывают из стран, где были зафиксированы случаи «Омиркона».

Днем ранее ВОЗ назвала исследование штамма «Омикрон» на данном этапе недостаточным для формирования выводов об уровне заразности нового варианта COVID-19.

В этот же день в британском департаменте здравоохранения и соцзащиты анонсировали экстренное заседание между министрами здравоохранения стран «Большой семерки» G7 (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада и США) для обсуждения распространения нового штамма коронавируса.

Также 28 ноября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в России на сегодняшний день не обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон».

Медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.