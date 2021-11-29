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Вирусолог допустил адаптацию человека к «Омикрону» и конец пандемии

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Человек может приспособиться к новому штамму COVID-19 «Омикрон», и пандемия закончится. Такое мнение высказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 29 ноября, Альтштейн отметил, что, по всей вероятности, «это тот вирус, который мы давно ждем и который будет адаптирован к человеку и не будет у него вызывать тяжелых последствий».

«Я думаю, что, если он действительно хорошо распространится по миру, на этом все и закончится», — предположил вирусолог.

По его словам, в генетическом материале человека присутствуют включенные туда вирусные геномы, и вирусы эти неинфекционные. Инфекционные также попадают в организм, однако человек может даже не замечать этого, и этот вирус «будет такой же».

«Ну что такое вирус, который вызывает упадок сил на один день?» — отметил вирусолог.

Специалист добавил, что окончательные выводы о вреде или пользе «Омикрона» делать пока преждевременно, поскольку стоит оценить, какое влияние он окажет на пожилых, а также на людей, имеющих хронические заболевания.

Ранее в этот день Альтштейн оценил риск заражения «Омикрон»-штаммом для переболевших COVID-19. По его словам, «выше риск заразиться у них не может быть, это все беллетристика, здесь науки никакой не видно».

28 ноября ВОЗ предупредила, что, согласно предварительным данным, риск повторного инфицирования при контакте с новым вариантом вируса «омикроном» повышается у людей, которые ранее перенесли COVID-19. В организации подчеркнули, что эти сведения вызывают беспокойство.

Также указывается, что более подробная информация о новой разновидности SARS-CoV-2 станет известна «в ближайшие дни и недели» и отмечается, что существующие ПЦР-тесты могут выявлять новый штамм, уточняет REGNUM.

Всемирная организация здравоохранения пытается выяснить, как омикрон-штамм реагирует на современные вакцины, отмечает Pravda.Ru.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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