Вирусолог оценил опасность «Омикрон»-штамма для переболевших COVID-19

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил риск заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» для переболевших COVID-19.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 29 ноября, Альтштейн отметил, что не видит в этом утверждении научных оснований.

«Не знаю, насколько эти данные точные, выше риск заразиться у них не может быть, это всё беллетристика, здесь науки никакой не видно», — заявил Альтштейн.

28 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что, согласно предварительным данным, риск повторного инфицирования при контакте с новым вариантом вируса «Омикрон» повышается у людей, которые ранее перенесли COVID-19. В организации подчеркнули, что эти сведения вызывают беспокойство.

ВОЗ отметила, что пока нет однозначных выводов, может ли «Омикрон» быть более заразным по сравнению с «Дельтой» и другими вариантами. Между тем в Южной Африке, где впервые был выявлен «Омикрон», число заболевших увеличивается, но пока непонятно, связано это с новым штаммом или другими факторами, уточняет RT. Может ли новый вариант вызвать более тяжелые последствия при заболевании, пока неизвестно, отмечает телеканал «360».

В организации подчеркнули, что современные прививки по-прежнему остаются эффективными против тяжелых форм болезни и фатальных случаев. ПЦР-тесты выявляют новый штамм так же, как и другие варианты вируса, пишет НСН.

Как отмечает «Ридус», 26 ноября в ЮАР выявили по меньшей мере 50 новых случаев заражения «Омикрон»-штаммом. На следующий день стало известно, что новый штамм выявлен в Бельгии, Чехии и Германии. Позднее появились данные о трех случаях заражения этим штаммом в Великобритании и двух случаях в Болгарии. В Британии уточнили, что эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам, пишет «Москва 24».

Ранее, 29 ноября, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что наиболее эффективным в конкуренции за своих потенциальных «жертв» на данный момент является штамм коронавируса «Дельта», и «Омикрон» с ним в этом, вероятно, соперничать не сможет. По словам Волчкова, люди, которые переболели «Дельтой», могут быть более чувствительны к такому вирусу. При этом он выразил уверенность, что значительного ущерба для них не будет.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.