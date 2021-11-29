Вирусолог рассказал о вероятной конкуренции «Дельты» и «Омикрона»

Наиболее эффективным в конкуренции за своих потенциальных «жертв» на данный момент является штамм коронавируса «Дельта», и «Омикрон» с ним в этом, вероятно, соперничать не сможет. Такое мнение в понедельник, 29 ноября, в беседе с «Известиями» выразил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, «Дельта» в основном распространяется через еще не переболевших, людей с неэффективной иммунной системой или через тех, у кого не выработалась эффективная защита при вакцинации либо прививка была сделала давно. Новая разновидность вируса, скорее всего, попытается инфицировать людей с выработанным адаптивным иммунитетом, но не конкретно к нему, а, например, к уханьскому или другим вариантам, полагает Волчков. При этом, предположительно, он может затронуть и людей, привитых вакциной на основе уханьского штамма.

Так, по словам Волчкова, люди, которые переболели «Дельтой», могут быть более чувствительны к такому вирусу. При этом он выразил уверенность, что значительного ущерба для них не будет.

«Скорее всего, такой вирус преимущественно будет заражать именно вакцинированных людей, особенно тех, у кого прошел достаточно большой срок после вакцинации. Но это наши с вами спекуляции, как это будет на самом деле, мы не знаем. Очевидно, что вирус несет достаточно большое количество аминокислотных мутаций, что действительно может ему сильно помочь в обходе уже сформировавшейся адаптивной иммунной системы», — подчеркнул Волчков.

Эксперт допустил, что если человек не переболел, он также может заразиться «Омикроном», однако такая вероятность на порядок меньше, чем инфицирование более распространенной «Дельтой». Реально конкурировать с этим вариантом новый штамм, вероятно, сможет именно за переболевших, допустил Волчков.

В этом смысле у «Омикрона» есть возможность занять свою нишу, однако произойдет ли это — вопрос, так как у штамма очень много мутаций, которые могли повлиять на его эффективность. Однако, по словам эксперта, уже достаточно сильное распространение «Омикрона» в Южной Африке, а также обнаруженные случаи в других странах, в том числе европейских, говорят о том, что вариант приобрел сбалансированное количество мутаций, позволяющих ему достаточно эффективно функционировать.

«Наверное, он всё еще далек по эффективности от «Дельты», но ему в данном периоде и выбранной стратегии это не нужно, поскольку вирус идет по направлению к преодолению уже выработанного иммунитета», — добавил Волчков.

Ранее в этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения «Омикроном» людей, перенесших COVID-19, повышен.

Вместе с тем в организации отметили, что вероятность дальнейшего распространения этого штамма на глобальном уровне высока. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

26 ноября стало известно, что Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за штамма «Омикрон».

О риске распространения нового штамма коронавируса 24 ноября предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов на следующий день сообщил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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