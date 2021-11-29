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ВОЗ предупредила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса

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Предварительные данные свидетельствуют о том, что у людей, которые ранее уже перенесли COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 28 ноября, на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что наиболее подробная информация будет предоставлена в ближайшие дни. При этом, по данным ВОЗ, используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование «Омикроном».

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Вместе с тем в организации обратили внимание на то, что в районах Южной Африки, где распространен новый вариант коронавируса, увеличилось число людей с положительным результатом тестирования на COVID-19, передает «Газета.Ru».

«Предварительные данные свидетельствуют о том, что в Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не с результатом конкретной инфекции, вызванной «Омикроном», — заключили в ВОЗ.

Ранее, 27 ноября, врачи назвали группу риска для штамма COVID-19 «Омикрон». По словам медиков из Южно-Африканской Республики (ЮАР), это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Как отметила врач Рудо Матива, люди этого возраста поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Спустя день глава национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз добавил, что «омикрон»-штамм более заразен по сравнению с другими вариантами коронавируса. По его словам, об этом свидетельствует его быстрое распространение в ЮАР.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов 28 ноября подчеркнул, что в России на сегодняшний день не обнаружен новый штамм коронавируса.

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