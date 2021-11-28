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Минздрав США заявил о большой опасности «Омикрон»-штамма коронавируса

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«Омикрон»-штамм более заразен по сравнению с другими вариантами коронавируса. Такое заявление сделал в воскресенье, 28 ноября, глава национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз в эфире телеканала CNN.

«Мы считаем, что он более заразный на основе того, как быстро он распространяется в Южной Африке. Особенно хорошо он передается при контактах», — сказал он.

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Также Коллинз отметил, что пока рано говорить о том, насколько «Омикрон»-штамм опаснее «Дельта»-штамма.

«В свое время мы опасались бета-штамма, думали, что он распространится по всем США, но этого не произошло», — уточнил он.

При этом он добавил, что пока нет данных о том, что новая модификация коронавируса появилась в США, но выразил уверенность, что в случае, если это произойдет, «Омикрон» будет быстро выявлен.

Ранее 28 ноября врачи назвали группу риска для штамма COVID-19 «Омикрон». По словам медиков из Южно-Африканской Республики (ЮАР), это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Как отметила врач Рудо Матива, люди этого возраста поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Она при этом подчеркнула, что примерно 65% из них не вакцинированы, а большинство остальных привиты лишь первой дозой.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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