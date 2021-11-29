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Япония ограничит въезд в страну из-за «Омикрона»

Премьер Кисида: Япония с 30 ноября закрывает въезд для иностранцев из-за омикрон-штамма
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Власти Японии приняли решение снизить ежедневный лимит на въезд в страну с 5 тыс. до 3,5 тыс. человек из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил в понедельник, 29 ноября, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«С 26 ноября ежедневный лимит на въезд был повышен до 5 тыс. человек. Однако теперь он понижается до 3,5 тыс. человек. Мы намерены и дальше гибким образом реагировать на угрозу распространения инфекции», — подчеркнул Мацуно в ходе пресс-конференции.

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Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила высокий риск дальнейшего распространения «Омикрона» на глобальном уровне. ВОЗ также рекомендовала государствам увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

У зараженных новым штаммом выявлены нетипичные симптомы коронавируса. Так, по наблюдениям специалистов, пациенты жалуются на сильную утомляемость и нехватку сил даже для выполнения обычных дел. А вот уже привычные потери обоняния и вкуса мутировавшему «Омикрону» не свойственны.

В Японии «Омикрону» присвоили наивысший уровень опасности и поэтому приняли решение закрыть въезд для иностранных граждан с 30 ноября

В воскресенье профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что если «Омикрон» распространится наряду с «Дельтой», то будет поражать вакцинированных. По ее словам, «Дельта»-штамм может пропустить «Омикрон».

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов 28 ноября подчеркнул, что в России на сегодняшний день не обнаружен новый штамм коронавируса.

24 ноября президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. Спустя пять дней глава государства рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, а также контролировать темпы вакцинации.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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