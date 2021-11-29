Япония закрывает въезд для иностранцев из-за штамма «Омикрон»

Власти Японии приняли решение закрыть въезд для иностранных граждан с 30 ноября из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 29 ноября сообщил журналистам премьер-министр страны Фумио Кисида.

Кисида отметил, что в стране перестают действовать послабления для въезда иностранных студентов и бизнесменов, действовавшие с 8 ноября текущего года.

«Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября», — сказал премьер-министр Японии, отметив, мера вводится до момента установления информации о штамме.

Днем ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала исследование штамма «Омикрон» на данном этапе недостаточным для формирования выводов об уровне заразности нового варианта COVID-19.

Ранее в этот же день в британском департаменте здравоохранения и соцзащиты анонсировали экстренное заседание между министрами здравоохранения стран «Большой семерки» G7 (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада и США) для обсуждения распространения нового штамма коронавируса.

Также 28 ноября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в России на сегодняшний день не обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон».

В центре ФБУН «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения.

В тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

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