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Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19

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Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, а также контролировать темпы вакцинации. Об этом говорится в перечне поручений, который опубликован 27 ноября на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — говорится в списке поручений.

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Доклад необходимо предоставить до 30 ноября 2021 года.

Вместе с тем глава государства поручил правительству принять меры, направленные на «создание условий, обеспечивающих достаточный уровень поставок на внутренний рынок и неснижение загрузки производственных мощностей по сравнению с предыдущими годами». Доклад по данному поручению следует представить до 15 января 2022 года.

Ранее, 24 ноября, Путин обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По словам российского лидера, решение о прохождении процедуры вакцинации должно быть добровольным.

29 ноября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что препарат «Спутник Лайт» наиболее подходит для ревакцинации после первой прививки «Спутником V». Он добавил, что пройти ревакцинацию после «Спутника V» можно и другим препаратом.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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