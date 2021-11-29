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Гинцбург призвал ревакцинироваться «Спутником Лайт» после прививки «Спутником V»

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Препарат «Спутник Лайт» наиболее подходит для ревакцинации после первой прививки «Спутником V». Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Также, по его словам, действие таких мРНК-вакцин (препараты на основе рибонуклеиновой кислоты), как Moderna или Pfizer, лучше всего усиливать «Спутником V».

«Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин. Поэтому Moderna и Pfizer очень хорошо бустировать «Спутником», а «Спутник V» надо бустировать тем же самым «Спутником Лайт»», — отметил Гинцбург ТАСС.

Он уточнил, что пройти ревакцинацию после «Спутника V» можно и другим препаратом, однако комбинация со «Спутником Лайт» дает лучший эффект.

Кроме того, ученый рассказал, что РКН-вакцины лучше использовать для защиты штаммов, которые предшествовали появлению варианта коронавируса «Дельта», например уханьский штамм, так как в случае с «Дельта»-штаммом эффективность антител на образующиеся у мРНК-вакцин белки снижается до 50%.

«МРНК-вакцины, они хорошие, но они так созданы, что белок — антиген, который они поставляют в наши клетки, находится в одной пространственной форме», — добавил директор НИЦ.

«Спутник V», при этом, имеет более широкий спектр образующихся антител, которые нейтрализуют вирус, поскольку антиген может находиться в различных состояниях, заключил Гинцбург.

26 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что комбинация «Спутника V» и «Спутника Лайт» показывает наиболее хорошую защиту, свыше 92%.

24 ноября президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По словам российского лидера, решение о прохождении процедуры вакцинации должно быть добровольным.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» является первым компонентом «Спутника V». При этом «Спутник V» — это первый в мире зарегистрированный препарат против COVID-19. Данная вакцина была зарегистрирована в мае.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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