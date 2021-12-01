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США сообщили о первом случае заражения штаммом «Омикрон» в стране

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Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен в Соединенных Штатах. Об этом стало известно в среду, 1 декабря.

Новый штамм обнаружили в Калифорнии — самом густонаселенном штате в стране, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC, один из двух медицинских регуляторов США).

По сообщению главного американского инфекциониста Энтони Фаучи, заразившийся — полностью вакцинированный человек, прибывший 22 ноября из ЮАР.

29 ноября президент США Джо Байден заявил, что считает новый штамм коронавируса «Омикрон» причиной для беспокойства, но никак не поводом для паники. Еще тогда он заметил, что «рано или поздно» новый штамм появится в США, но при этом выразил уверенность, что страна сможет его победить.

В тот же день во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили высокую вероятность потенциального дальнейшего распространения «Омикрона» на глобальном уровне. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

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