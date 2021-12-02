Прямой эфир
Общество
Путин назвал общей болью России трагедию на шахте в Кузбассе
Общество
Попова сообщила о введении в РФ карантина для прибывающих из ряда стран Африки
Политика
Лавров заявил о готовности РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США
Общество
Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения безопасности на шахтах
Общество
В ГД оценили новый алгоритм получения медотвода от вакцинации COVID-19 в Москве
Общество
Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве
Мир
ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса
Общество
Попова назвала гипотезой возможное «самоуничтожение» коронавируса в Японии
Политика
Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя
Мир
В Индии обнаружили штамм коронавируса «Омикрон»
Сюжет:

Эксперты оценили дальнейшее распространение штамма «Омикрон» в Европе

ECDC: штамм «омикрон» может стать причиной половины всех случаев COVID-19 в Европе
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый штамм коронавируса «Омикрон» может стать причиной более половины всех случаев COVID-19 на территории Евросоюза в ближайшие месяцы. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Правила и решения: как Россия готовится встретить «Омикрон»
В Роспотребнадзоре объяснили, почему срок карантина для прибывающих из Африки составит именно 14 дней

«Основываясь на математическом моделировании, проведенном ECDC, есть признаки того, что «Омикрон» может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в Евросоюзе/Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев», — указано в публикации на сайте центра.

Как убеждены в ECDC, предотвратить распространение нового варианта вируса можно с помощью усиления мер по отслеживанию контактов.

Также в релизе подчеркивается, что вводимые ограничения в области путешествий необходимо тщательно продумывать, учитывая актуальную эпидемиологическую обстановку, и периодически пересматривать их по мере появления новых данных. В числе таких мер, в частности, тестирование и карантин для туристов, недавно прибывших из стран, где выявлен «Омикрон».

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что вариант коронавируса «Омикрон» может распространяться быстрее других штаммов коронавируса. Вместе с тем она указала на то, что данных о его влиянии на тяжелое течение болезни пока нет.

При этом глава Роспотребнадзора заверила, что в России не выявлены случаи инфицирования «Омикроном». Также она сообщила, Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР.

В четверг вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов предположил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против нового штамма COVID-19 «Омикрон» будет высокой. По его словам, измерять эффективность препаратов против «Омикрона» будут еще несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения «Омикрона». Он добавил, что правительство РФ уже готовит перечень мер по противодействию распространению нового штамма.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021