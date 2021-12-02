Эксперты оценили дальнейшее распространение штамма «Омикрон» в Европе

Новый штамм коронавируса «Омикрон» может стать причиной более половины всех случаев COVID-19 на территории Евросоюза в ближайшие месяцы. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

«Основываясь на математическом моделировании, проведенном ECDC, есть признаки того, что «Омикрон» может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в Евросоюзе/Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев», — указано в публикации на сайте центра.

Как убеждены в ECDC, предотвратить распространение нового варианта вируса можно с помощью усиления мер по отслеживанию контактов.

Также в релизе подчеркивается, что вводимые ограничения в области путешествий необходимо тщательно продумывать, учитывая актуальную эпидемиологическую обстановку, и периодически пересматривать их по мере появления новых данных. В числе таких мер, в частности, тестирование и карантин для туристов, недавно прибывших из стран, где выявлен «Омикрон».

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что вариант коронавируса «Омикрон» может распространяться быстрее других штаммов коронавируса. Вместе с тем она указала на то, что данных о его влиянии на тяжелое течение болезни пока нет.

При этом глава Роспотребнадзора заверила, что в России не выявлены случаи инфицирования «Омикроном». Также она сообщила, Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР.

В четверг вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов предположил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против нового штамма COVID-19 «Омикрон» будет высокой. По его словам, измерять эффективность препаратов против «Омикрона» будут еще несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения «Омикрона». Он добавил, что правительство РФ уже готовит перечень мер по противодействию распространению нового штамма.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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