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Вирусолог оценил эффективность вакцины «Спутник V» против «Омикрон»-штамма

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Вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов полагает, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против нового штамма COVID-19 «Омикрон» будет высокой. Об этом он заявил во вторник, 2 декабря, в интервью радио Sputnik.

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«Дело в том, что число замен нуклеотидов у нового штамма «Омикрон» среди 29 тыс. нуклеотидов его генома всего 50. Легко подсчитать, что это доли процента. Да, в S-белке довольно много мутаций, их 32. Но даже для S-белка соотношение идет 32 мутации на 1273 аминокислоты. Поэтому я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80%», — пояснил специалист.

По его словам, измерять эффективность вакцин против «Омикрона» будут еще несколько месяцев и за это время может умереть тысячи людей, которые не сделали прививку. Поэтому специалист рекомендовал вакцинироваться как можно быстрее.

«В Европе этот вариант уже «гуляет», он уже как минимум в 10 странах, значит, он и к нам если еще не попал, то попадет в ближайшие дни», — заключил Нетесов.

Ранее, 1 декабря, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что вакцины по-прежнему защищают от коронавируса, по крайней мере от тяжелого течения заболевания, даже в условиях распространения нового штамма «Омикрон».

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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