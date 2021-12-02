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Попова допустила наибольшую вирулентность «Омикрон»-штамма COVID-19

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Новый штамм коронавируса «Омикрон» может распространяться быстрее других штаммов коронавируса, однако данных о его влиянии на тяжелое течение болезни пока нет. Об этом сообщила в четверг, 2 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Омикрон» может быть заразнее других штаммов коронавируса, но пока нет данных, что он вызывает более тяжелое течение болезни», — отметила Попова в интервью радио «Комсомольская правда».

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Вместе с тем, как заверила глава Роспотребнадзора, в России не выявлены случаи инфицирования «Омикроном». Попова также добавила, что коронавирус обретает свою сезонность. По ее словам, COVID-19 приходит, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября.

В настоящий момент, как заявила Попова, Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан 1 декабря отметила, что вакцины по-прежнему защищают от коронавируса, по крайней мере от тяжелого течения заболевания, даже в условиях распространения «Омикрона».

30 ноября глава Роспотребнадзора заявила, что из-за нового штамма ведомство приняло решение сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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